szeptember 19., péntek

Vilhelmina névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Vásárlás

30 perce

A kávérajongók pillanatok alatt elkapkodják a Penny új szupergépét

Címkék#akciós újság#termék#Penny Market

Nem mindennapi termékekkel találkozhatnak most a vásárlók a nagyobb áruházakban. Az aktuális akciós újság kínálata több meglepetést is tartogat, amelyek között mindenki találhat kedvére valót.

Kovács Alexandra

Nem mindennapi termékek kerültek az aktuális akciós újságokba. A szemfüles vásárlók most több különlegességet is beszerezhetnek kedvező áron.

akciós újság, ajánlatok a Pennyben,
Akciós újság ajánlatok: szuper termékek a Pennyben
Fotó: Shutterstock.com/Illusztráció

Az áruházak akciós újságjainak kínálata

Kenyérpirító az Auchanban

A kenyér a magyar háztartások alapélelmiszere, a pirítós pedig minden korosztály egyik kedvenc reggelije. Az Auchanban most akciósan kapható a Qilive márkájú, 650 W-os kenyérpirító, amelyet 4990 forint helyett 3999 forintért kínálnak.
Főbb jellemzők:

  • 2 szeletes kivitel,
  • állítható hőmérséklet,
  • 6 intenzitási fokozat,
  • morzsatálca,
  • beépített kábelrendező.

Auchan: a piros banán sokak kedvence lehet

Az Auchan polcain egy igazi egzotikus különlegesség tűnik fel: a piros banán. 1399 forintos kilónkénti árával nem tartozik a hétköznapi gyümölcsök közé, de aki egyszer megkóstolja, garantáltan emlékezni fog rá. 

Akciós digitális forrólevegős fritőz a Lidlben

A Lidl aktuális kínálatában most 34 999 forintért kapható a digitális forrólevegős fritőz, amely egészségesebb sütési módot kínál olaj nélkül. A készülék főbb jellemzői:

  • digitális hőmérséklet- és idővezérlés,
  • felmelegítő funkció,
  • 8 választható program a különböző ételekhez.

Praktikus megoldás mindazoknak, akik gyorsan és zsiradékmentesen szeretnének finom ételeket készíteni.

Vadászoknak: dzseki és nadrág az Aldiban

Szeptember 21-én, vasárnap az Aldi különleges kollekcióval készül: vadászöltözékek kerülnek a polcokra.

  • női vagy férfi vadászdzseki: 9999 forint (méretek: női 38–42, férfi 48–54),
  • női vagy férfi vadásznadrág: 6999 forint (méretek: női 36–42, férfi 48–56).

Kávékedvelőknek: kávédaráló a Pennyben

Az igazi kávéélmény titka a frissen őrölt kávé. A Penny üzleteiben most akciósan kapható a Baumann márkájú, 200 W teljesítményű kávédaráló, fekete színben, 4999 forintért. A rozsdamentes acél penge gondoskodik arról, hogy a kávészemek egyenletesen őrölhetők legyenek, így az ital aromája és illata jóval intenzívebb, mint a bolti őrölt változatnál.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu