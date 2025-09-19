A kávérajongók pillanatok alatt elkapkodják a Penny új szupergépét

Nem mindennapi termékek kerültek az aktuális akciós újságokba. A szemfüles vásárlók most több különlegességet is beszerezhetnek kedvező áron.

Akciós újság ajánlatok: szuper termékek a Pennyben

Fotó: Shutterstock.com/Illusztráció

Az áruházak akciós újságjainak kínálata

Kenyérpirító az Auchanban

A kenyér a magyar háztartások alapélelmiszere, a pirítós pedig minden korosztály egyik kedvenc reggelije. Az Auchanban most akciósan kapható a Qilive márkájú, 650 W-os kenyérpirító, amelyet 4990 forint helyett 3999 forintért kínálnak.

Főbb jellemzők:

2 szeletes kivitel,

állítható hőmérséklet,

6 intenzitási fokozat,

morzsatálca,

beépített kábelrendező.

Auchan: a piros banán sokak kedvence lehet Az Auchan polcain egy igazi egzotikus különlegesség tűnik fel: a piros banán. 1399 forintos kilónkénti árával nem tartozik a hétköznapi gyümölcsök közé, de aki egyszer megkóstolja, garantáltan emlékezni fog rá.

Akciós digitális forrólevegős fritőz a Lidlben

A Lidl aktuális kínálatában most 34 999 forintért kapható a digitális forrólevegős fritőz, amely egészségesebb sütési módot kínál olaj nélkül. A készülék főbb jellemzői:

digitális hőmérséklet- és idővezérlés,

felmelegítő funkció,

8 választható program a különböző ételekhez.

Praktikus megoldás mindazoknak, akik gyorsan és zsiradékmentesen szeretnének finom ételeket készíteni.

Vadászoknak: dzseki és nadrág az Aldiban

Szeptember 21-én, vasárnap az Aldi különleges kollekcióval készül: vadászöltözékek kerülnek a polcokra.

női vagy férfi vadászdzseki : 9999 forint (méretek: női 38–42, férfi 48–54),

: 9999 forint (méretek: női 38–42, férfi 48–54), női vagy férfi vadásznadrág: 6999 forint (méretek: női 36–42, férfi 48–56).

Kávékedvelőknek: kávédaráló a Pennyben

Az igazi kávéélmény titka a frissen őrölt kávé. A Penny üzleteiben most akciósan kapható a Baumann márkájú, 200 W teljesítményű kávédaráló, fekete színben, 4999 forintért. A rozsdamentes acél penge gondoskodik arról, hogy a kávészemek egyenletesen őrölhetők legyenek, így az ital aromája és illata jóval intenzívebb, mint a bolti őrölt változatnál.