1 órája
A kávérajongók pillanatok alatt elkapkodják a Penny új szupergépét
Nem mindennapi termékekkel találkozhatnak most a vásárlók a nagyobb áruházakban. Az aktuális akciós újság kínálata több meglepetést is tartogat, amelyek között mindenki találhat kedvére valót.
Nem mindennapi termékek kerültek az aktuális akciós újságokba. A szemfüles vásárlók most több különlegességet is beszerezhetnek kedvező áron.
Az áruházak akciós újságjainak kínálata
Kenyérpirító az Auchanban
A kenyér a magyar háztartások alapélelmiszere, a pirítós pedig minden korosztály egyik kedvenc reggelije. Az Auchanban most akciósan kapható a Qilive márkájú, 650 W-os kenyérpirító, amelyet 4990 forint helyett 3999 forintért kínálnak.
Főbb jellemzők:
- 2 szeletes kivitel,
- állítható hőmérséklet,
- 6 intenzitási fokozat,
- morzsatálca,
- beépített kábelrendező.
Auchan: a piros banán sokak kedvence lehet
Az Auchan polcain egy igazi egzotikus különlegesség tűnik fel: a piros banán. 1399 forintos kilónkénti árával nem tartozik a hétköznapi gyümölcsök közé, de aki egyszer megkóstolja, garantáltan emlékezni fog rá.
Akciós digitális forrólevegős fritőz a Lidlben
A Lidl aktuális kínálatában most 34 999 forintért kapható a digitális forrólevegős fritőz, amely egészségesebb sütési módot kínál olaj nélkül. A készülék főbb jellemzői:
- digitális hőmérséklet- és idővezérlés,
- felmelegítő funkció,
- 8 választható program a különböző ételekhez.
Praktikus megoldás mindazoknak, akik gyorsan és zsiradékmentesen szeretnének finom ételeket készíteni.
Vadászoknak: dzseki és nadrág az Aldiban
Szeptember 21-én, vasárnap az Aldi különleges kollekcióval készül: vadászöltözékek kerülnek a polcokra.
- női vagy férfi vadászdzseki: 9999 forint (méretek: női 38–42, férfi 48–54),
- női vagy férfi vadásznadrág: 6999 forint (méretek: női 36–42, férfi 48–56).
Kávékedvelőknek: kávédaráló a Pennyben
Az igazi kávéélmény titka a frissen őrölt kávé. A Penny üzleteiben most akciósan kapható a Baumann márkájú, 200 W teljesítményű kávédaráló, fekete színben, 4999 forintért. A rozsdamentes acél penge gondoskodik arról, hogy a kávészemek egyenletesen őrölhetők legyenek, így az ital aromája és illata jóval intenzívebb, mint a bolti őrölt változatnál.
