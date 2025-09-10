Őszi akciók, amikre érdemes lecsapni – 5 áruház, 5 kihagyhatatlan ajánlat

Az őszi szezon indulásával az áruházak polckínálatai is megújultak. Érdemes átböngészni az akciós újságokat. Az őszi dekorok mellett a kert, a kerti munka nagy hangsúlyt kap, de az apró kényeztetés sem maradhat el. Legyen szó barkácseszközökről, okosmérlegről, egzotikus csokiról vagy gyerekbarát háztartási tárolóról.

Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

Auchan: Dubai csoki, ami feldobja a napot

Az Auchan TikTok kínálatában egy igazi különlegesség tűnik fel: a Bolci Dubai csokoládé, amely nemcsak nevében, hanem ízvilágában is egzotikus élményt ígér. A 65 grammos kiszerelésű édesség prémium megjelenésével és gazdag ízével a luxus érzetét keltheti – mindezt 899 forintért. Ideális választás lehet ajándéknak, vagy ha csak egy kis különlegességre vágyunk a hétköznapokban.

A Tesco bazár ajánlata igazán vonzó

A Tesco „Bazár – Fogd és vidd” akciójában igazi ár-érték arány bajnok a három darabos vágókés szett, amely mindössze 499 forintért vihető el, ha rendelkezünk Clubcarddal. A szett ideális lehet kerti vagy barkács alapfelszerelésként. A különböző méretű pengék sokféle felhasználást tesznek lehetővé, az ára pedig szinte verhetetlen.

A Penny akciós újság királya az akkus fúró-csavarozó

A barkácsolás szerelmeseinek a Penny kínál egy komoly gépet: a Pure Work akkumulátoros fúró-csavarozó 20 voltos, 2000 milliamperóra kapacitású Li-ion akkumulátorral rendelkezik, és körülbelül 3-5 óra alatt teljesen feltölthető. Az ára 10 999 forintért, ami egy ilyen paraméterekkel rendelkező gépnél kifejezetten kedvező. Ideális választás lehet otthoni szereléshez, kerti barkácsoláshoz vagy kisebb javításokhoz.

A Lidl okosmérlege az egész családot kiszolgálja

A Lidl kínálatában egy okos egészségügyi eszköz is helyet kapott: a Sanitas Bluetooth diagnosztikai mérleg nemcsak a testsúlyt méri, hanem a testzsírt, izomtömeget, kalóriaszükségletet és még sok mást is. Három felhasználói profil tárolására képes, egyenként 30 memóriahellyel, így akár egy egész család is használhatja. A 6999 forintos ára kifejezetten baráti.

Aldi – Vidám állatos filc szennyestartó alacsony áron

Az Aldi ezúttal a gyerekszobákba vagy a játékosabb otthonokba hoz egy kedves megoldást: a filcanyagból készült szennyestartó vidám állatfigurákat formáz. Így nemcsak praktikus, hanem dekoratív is. A gyerekek szívesebben pakolják bele a ruháikat, ha egy cuki elefánt vagy egy mosolygós krokodil várja őket. Az ára 1999 forint, ami igazán vonzó lehet.