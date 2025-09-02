szeptember 2., kedd

Bomba ajánlat kertbarátoknak: gyerekjátékká válik az őszi nagytakarítás a Lidl akciós gépével

Címkék#Lidl#Aldi#újság#bolt#akció

Búcsúzunk a nyártól, a boltok polcait lassan leuralják az új, izgalmas őszi termékek. A szeptember 4-én induló akciós újságokban öt áruház is olyan ajánlatokkal rukkol elő, amelyekre nehéz nemet mondani – legyen szó hasznos kerti gépről, Stitch plüssfiguráról, színes zokniról, őszi dekorációról vagy éppen pihe-puha fürdőszobai kiegészítőről. Ráadásul mind pénztárcabarát ajánlat.

Sebestyén Hajnalka

Összegyűjtöttük a legcsábítóbb darabokat a Lidl, Aldi, Penny, Tesco és Auchan akciós újságokból, melyek vidámságot vihetnek a szürkülő mindennapokba. Az őszi szezon remek alkalom arra, hogy feldobjuk kertünket, felfrissítsük otthonunkat, gardróbunkat vagy épp a játékpolcunkat. 

Az akciós újság legjobb ajánlatait gyűjtöttük össze
A szeptember 4-én induló akciós újságokban öt áruház is olyan ajánlatokkal rukkol elő, amelyekre nehéz nemet mondani, kertészkedésre fel!
Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

Lidl – Az elektromos lombszívó minden kertészkedő barátja

A kertbarátok álma a Lidlben csütörtöktől kapható Parkside elektromos lombszívó. Az ára 12 999 forint, de a tudása jóval többet ér. 3 az 1-ben funckciója révén a gép nemcsak fújja a leveleket, hanem össze is gyűjti és aprítja őket – így a takarítás gyorsabb, hatékonyabb és még környezetbarátabb is. Erőteljes teljesítményével pillanatok alatt rendet varázsol az udvaron. Őszi nagytakarításhoz kötelező darab lehet!

Aldi – A gyerekek tuti szeretnének egy Stitch plüssfigurát

A Disney-rajongók szíve megdobban! A bolondos 20 centis Stitch figura többféle változatban kapható, és mindegyik valamilyen finomságot majszol – fánkot, pizzát vagy nyalókát. Tökéletes ajándék gyerekeknek, vagy akár egy vidám dekoráció a lakásba. Ne hagyd ki, amíg készlet van! Az ára 4999 forint.

Penny – Ennyiért ennyi zoknit? Az akciós újság verhetetlen ajánlata

Hihetetlen, de igaz: 12 pár unisex mintás rövidszárú zokni mindössze 1799 forint lesz, azaz egy pár 150 forint. A színes, vidám zoknicsomag igazi alapdarab az őszi ruhatárhoz. Mégha gyorsan el is kopik, akkor is ár-érték arányban bőven megéri. Érdemes már csütörtökön lecsapni rá. 

Tesco – Tegye vidámabbá kertjét, vagy lakása előterét!

Hangolódjon vidám kerti dekorációkkal az őszre! A Tesco kínálatában most rengeteg vidám figura közül lehet válogatni, ráadásul Clubcarddal 30% kedvezménnyel. A mosolygós madárijesztő vidám táblával 3699 forint. A földbe szúrható kedves kis figura nemcsak díszít, hanem mosolyt is csal az arcokra, így tökéletes választás kertbe, teraszra és a panel lakás ajtaja elé.

Auchan – A fürdőszobát is csinosíthatjuk 

A hipermarket ajánlatában szembetűnőek a Színes 50x90 centiméteres törölköző, 749 forintért. Ezekkel könnyedén feldobhatjuk a fürdőszobát. A puhának és jó nedvszívónak ígérkező textiliákból érdemes akár többet is beszerezni, hiszen ennyire olcsó, ki tudja, mikor lesz újra. 

 


 

 

