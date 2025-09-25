Itt a heti must-have lista: kihagyhatatlan ajánlattal készül a Lidl a gyors reggelik szerelmeseinek

Szeptember 25-től friss akciók érhetők el a legnagyobb áruházláncoknál. Nézzük a legjobb ajánlatokat a heti akciós újságokból!

Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

Lidl akciós újság – szendvics percek alatt

A Lidl akciós újság igazi slágere a Silvercrest szendvicssütő 3999 forintért. Tapadásgátló bevonattal, csúszásgátló talppal és 3 év garanciával érkezik. Igazi időtakarékos megoldás a rohanó reggeleken, de figyelem: csak szeptember 29-től lesz kapható!

Aldi akciós újság – őszi túracipő gyerekeknek

Az Aldi akciós újság családbarát ajánlata a gyerekeknek szánt őszi bakancs 4444 forintért. A túrák és kirándulások így nemcsak kényelmesek, de pénztárcabarátok is lesznek. A termék a készlet erejéig érhető el, a vásárlók gyorsan elkapkodhatják.

Tesco akciós újság – Halloween hangulat otthon

A Tesco akciós újság tele van halloweeni kincsekkel: tökös led fényfüzér 1279 forintért, múmiás bögre 2299 forintért és világító tök dekoráció 3199 forintért. Ezekkel az egész család számára igazi élmény lesz az ünnepre való készülődés. Érdemes törzsvásárlói kártyát is beszerezni, hiszen ezek az árak is csak azzal érhetők el.

Penny akciós újság – meleg otthon hideg napokra

A Penny akciós újság egyik sztárja a Clatronic ventilátoros hősugárzó 5499 forintért. 2 fokozattal, 1000/2000 watt teljesítménnyel, kis méretével ideális választás a hűvös reggelekre, gyors felfűtésre – akár otthon, akár a munkahelyen.

Auchan akciós újság – mécsesek és koszorúk

Az Auchan akciós újságban a kegyeleti időszakhoz kapcsolódó termékek kaptak főszerepet. A legolcsóbb mécses 149 forint, de üveg mécsest és szívhez szóló üzenetes darabokat is találunk 1199 forintért. A művirág koszorúk 1399 forinttól indulnak, így mindenki megtalálhatja a méltó emlékezés kellékeit.