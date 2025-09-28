Szenzációs ajánlatok az akciós újságokban: egészséges sütés AirFryerben, kerti ponyva fillérekért és még sok más

Szeptember végén a Lidl, az Aldi, a Penny, a Tesco és az Auchan akciós újsága is tartogat különlegességeket. A lakás, a kert és az otthon kényelme most minden láncnál középpontba került – mutatjuk a legjobb vételeket!

Akciós újság: az Aldi is remek ajánlatokkal vár

Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

Aldi akciós újság – védelem a kerti bútoroknak

Az Aldi akciós újság egyik nagy dobása a kerti bútortakaró ponyva mindössze 3999 forintért. Egyszerű, olcsó és tartós megoldás a kültéri bútorok megóvására, így nem szükséges minden évben össze majd szétszerelni. Szeptember 28-tól, vasárnaptól elérhető.

Méret: 200x160x90 cm

Véd az esőtől, hótól, szennyeződésektől

Tartós és könnyen kezelhető

Auchan akciós újság – egészséges sütés AirFryerrel

Az Auchan akciós újság sztárja ezen a héten a QILIVE AirFryer, amely most 3500 forint kedvezménnyel, 29 999 forintért vásárolható meg. Praktikus, mert kevesebb olajjal készíthetünk egészségesebb ételeket, ráadásul energiahatékonyabb is, mint a sütő használata.

Kapacitás: 10 liter

Teljesítmény: 1800 W

12 előre definiált program

Állítható hőfok 200 °C-ig

60 perces időzítő

Üvegablakos kialakítás – nem kell kinyitni, hogy lássuk az étel állapotát

Penny akciós újság – LED-es lámpás a hideg estékre

A Penny akciós újságban most LED-es lámpásokat találunk már 1399 forinttól. Ezek nemcsak otthoni őszi dekorációnak tökéletesek, hanem a Mindenszentek közeledtével a temetőbe is praktikus megoldást nyújtanak: szél és eső nem tudja eloltani a fényüket.

Méret: 10x10x16 cm

Meleg fehér fény

3 db AAA elemmel működik

Többféle változatban kapható

Lidl akciós újság – Parkside kárpittisztító

A Lidl akciós újság most egy igazán hasznos készüléket kínál: a Parkside kárpittisztítót 39 999 forintért. Tökéletes választás szőnyegek, kanapék vagy ágyak higiénikus tisztításához, ráadásul hosszú garanciával. Közös családi befektetésként is jó választás lehet.

Teljesítmény: 1600W

3 év garancia

Mélytisztítás szőnyegekhez és kárpitokhoz

Szeptember 29-től kapható

Tesco akciós újság – meghitt kandalló otthonra

A Tesco akciós újság egy igazi őszi slágert kínál: a Termo-Kreka kandalló 62 990 forintért elérhető. Kompakt mérete miatt nemcsak a hideg hónapokban használható, hanem nyáron könnyen elpakolható.

Maximális teljesítmény: 7 kW

Füstcső átmérő: 120 mm

Súly: 57 kg

Méret: 76x46,5x39 cm

Szabadonálló, szilárdtüzelésű, légfűtéses lemezkandalló

Felső füstkivezetéssel