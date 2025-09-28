szeptember 28., vasárnap

Vencel névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Vásárlás

2 órája

Szenzációs ajánlatok az akciós újságokban: egészséges sütés AirFryerben, kerti ponyva fillérekért és még sok más

Címkék#akciós újság#akciós ajánlat#vásárlás

Az ősz beköszöntével nemcsak a gardrób, hanem a háztartás is megújul. A legtöbb akciós újság ezen a héten igazán sokszínű kínálattal rukkolt elő: van itt kerti bútortakaró, modern AirFryer, praktikus lámpás, kárpittisztító és még kandalló is.

Orosz Fanni Flóra

Szeptember végén a Lidl, az Aldi, a Penny, a Tesco és az Auchan akciós újsága is tartogat különlegességeket. A lakás, a kert és az otthon kényelme most minden láncnál középpontba került – mutatjuk a legjobb vételeket!

remek ajánlatok az akciós újságban,
Akciós újság: az Aldi is remek ajánlatokkal vár
Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

Aldi akciós újság – védelem a kerti bútoroknak

Az Aldi akciós újság egyik nagy dobása a kerti bútortakaró ponyva mindössze 3999 forintért. Egyszerű, olcsó és tartós megoldás a kültéri bútorok megóvására, így nem szükséges minden évben össze majd szétszerelni. Szeptember 28-tól, vasárnaptól elérhető. 

  • Méret: 200x160x90 cm
  • Véd az esőtől, hótól, szennyeződésektől
  • Tartós és könnyen kezelhető

Auchan akciós újság – egészséges sütés AirFryerrel

Az Auchan akciós újság sztárja ezen a héten a QILIVE AirFryer, amely most 3500 forint kedvezménnyel, 29 999 forintért vásárolható meg. Praktikus, mert kevesebb olajjal készíthetünk egészségesebb ételeket, ráadásul energiahatékonyabb is, mint a sütő használata.

  • Kapacitás: 10 liter
  • Teljesítmény: 1800 W
  • 12 előre definiált program
  • Állítható hőfok 200 °C-ig
  • 60 perces időzítő
  • Üvegablakos kialakítás – nem kell kinyitni, hogy lássuk az étel állapotát

Penny akciós újság – LED-es lámpás a hideg estékre

A Penny akciós újságban most LED-es lámpásokat találunk már 1399 forinttól. Ezek nemcsak otthoni őszi dekorációnak tökéletesek, hanem a Mindenszentek közeledtével a temetőbe is praktikus megoldást nyújtanak: szél és eső nem tudja eloltani a fényüket.

  • Méret: 10x10x16 cm
  • Meleg fehér fény
  • 3 db AAA elemmel működik
  • Többféle változatban kapható

Lidl akciós újság – Parkside kárpittisztító

A Lidl akciós újság most egy igazán hasznos készüléket kínál: a Parkside kárpittisztítót 39 999 forintért. Tökéletes választás szőnyegek, kanapék vagy ágyak higiénikus tisztításához, ráadásul hosszú garanciával. Közös családi befektetésként is jó választás lehet.

  • Teljesítmény: 1600W
  • 3 év garancia
  • Mélytisztítás szőnyegekhez és kárpitokhoz
  • Szeptember 29-től kapható

Tesco akciós újság – meghitt kandalló otthonra

A Tesco akciós újság egy igazi őszi slágert kínál: a Termo-Kreka kandalló 62 990 forintért elérhető. Kompakt mérete miatt nemcsak a hideg hónapokban használható, hanem nyáron könnyen elpakolható.

  • Maximális teljesítmény: 7 kW
  • Füstcső átmérő: 120 mm
  • Súly: 57 kg
  • Méret: 76x46,5x39 cm
  • Szabadonálló, szilárdtüzelésű, légfűtéses lemezkandalló
  • Felső füstkivezetéssel

Google News

A legfrissebb Bács-Kiskun vármegyei hírekért kövess minket a Baon.hu Google News oldalán is!

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu