2 órája
Szenzációs ajánlatok az akciós újságokban: egészséges sütés AirFryerben, kerti ponyva fillérekért és még sok más
Az ősz beköszöntével nemcsak a gardrób, hanem a háztartás is megújul. A legtöbb akciós újság ezen a héten igazán sokszínű kínálattal rukkolt elő: van itt kerti bútortakaró, modern AirFryer, praktikus lámpás, kárpittisztító és még kandalló is.
Szeptember végén a Lidl, az Aldi, a Penny, a Tesco és az Auchan akciós újsága is tartogat különlegességeket. A lakás, a kert és az otthon kényelme most minden láncnál középpontba került – mutatjuk a legjobb vételeket!
Aldi akciós újság – védelem a kerti bútoroknak
Az Aldi akciós újság egyik nagy dobása a kerti bútortakaró ponyva mindössze 3999 forintért. Egyszerű, olcsó és tartós megoldás a kültéri bútorok megóvására, így nem szükséges minden évben össze majd szétszerelni. Szeptember 28-tól, vasárnaptól elérhető.
- Méret: 200x160x90 cm
- Véd az esőtől, hótól, szennyeződésektől
- Tartós és könnyen kezelhető
Auchan akciós újság – egészséges sütés AirFryerrel
Az Auchan akciós újság sztárja ezen a héten a QILIVE AirFryer, amely most 3500 forint kedvezménnyel, 29 999 forintért vásárolható meg. Praktikus, mert kevesebb olajjal készíthetünk egészségesebb ételeket, ráadásul energiahatékonyabb is, mint a sütő használata.
- Kapacitás: 10 liter
- Teljesítmény: 1800 W
- 12 előre definiált program
- Állítható hőfok 200 °C-ig
- 60 perces időzítő
- Üvegablakos kialakítás – nem kell kinyitni, hogy lássuk az étel állapotát
Penny akciós újság – LED-es lámpás a hideg estékre
A Penny akciós újságban most LED-es lámpásokat találunk már 1399 forinttól. Ezek nemcsak otthoni őszi dekorációnak tökéletesek, hanem a Mindenszentek közeledtével a temetőbe is praktikus megoldást nyújtanak: szél és eső nem tudja eloltani a fényüket.
- Méret: 10x10x16 cm
- Meleg fehér fény
- 3 db AAA elemmel működik
- Többféle változatban kapható
Lidl akciós újság – Parkside kárpittisztító
A Lidl akciós újság most egy igazán hasznos készüléket kínál: a Parkside kárpittisztítót 39 999 forintért. Tökéletes választás szőnyegek, kanapék vagy ágyak higiénikus tisztításához, ráadásul hosszú garanciával. Közös családi befektetésként is jó választás lehet.
- Teljesítmény: 1600W
- 3 év garancia
- Mélytisztítás szőnyegekhez és kárpitokhoz
- Szeptember 29-től kapható
Tesco akciós újság – meghitt kandalló otthonra
A Tesco akciós újság egy igazi őszi slágert kínál: a Termo-Kreka kandalló 62 990 forintért elérhető. Kompakt mérete miatt nemcsak a hideg hónapokban használható, hanem nyáron könnyen elpakolható.
- Maximális teljesítmény: 7 kW
- Füstcső átmérő: 120 mm
- Súly: 57 kg
- Méret: 76x46,5x39 cm
- Szabadonálló, szilárdtüzelésű, légfűtéses lemezkandalló
- Felső füstkivezetéssel
A legfrissebb Bács-Kiskun vármegyei hírekért kövess minket a Baon.hu Google News oldalán is!
Együtt ünnepelt a SZÜV-csapat, ötven év után is összetartanak – fotók