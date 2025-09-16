1 órája
Családok, barátok és a hagyományok találkozója – nagy sikerrel zajlott az Akasztói Kisasszony-napi Búcsú
Sokszínű zenei kínálat, szüreti felvonulás, hagyományőrző programok. Az Akasztói Kisasszony-napi Búcsúban a gasztronómiát sem kellet nélkülözni.
Akasztón immár három évszázados múltra tekint vissza az Akasztói Kisasszony-napi Búcsú, amely a település legkedveltebb közösségi eseményévé nőtte ki magát. Az elmúlt hétvégén is sokan látogattak el a programokra, ahol a vallási gyökerek mellett a közösségépítő szórakozás kapott hangsúlyt. A szervezők célja évről évre az, hogy minden korosztály megtalálja a magához illő élményeket, a gyermekprogramoktól a lovas felvonuláson át a zenés estig.
Az Akasztói Kisasszony-napi Búcsú eredete
A Kisasszony-napi Búcsú eredetileg katolikus vallási ünnepként indult, és 300 éves hagyományra nyúlik vissza a településen. A templomhoz kötődő egynapos esemény az idők során fokozatosan átalakult, és mára a vallási gyökereket megőrizve közösségi fesztivállá vált. Csehi Zoltáné Márti, a rendezvény főszervezője hangsúlyozta:
Az igényekhez alkalmazkodva minden évben változtatunk valamit. Jövőre például a színpad elrendezését is szeretnénk átgondolni.
A nyár ízei üvegbe zárva – lekvárverseny és házi finomságok
A szombati programok sorát, egy kísérő rendezvény a „Nyár ízei üvegbe zárva” lekvárverseny nyitotta meg, amely idén is hatalmas sikert aratott. Közel 80 üveg házi lekvár érkezett Akasztóról és a testvértelepülésekről, a zsűri pedig nem győzte dicsérni a finomságokat.
A megnyitón Kisléghy Györgyné Ágnes, a Fürge Ujjak Kézimunkakör vezetője és Suhajda Antal polgármester köszöntötte a megjelenteket. Az ünnepi hangulatról az Akasztói Vízkereszt Citerazenekar gondoskodott. Ekkor nyílt meg az Akasztói Téglárium is, amely régi helyi téglákból mutat be válogatást, mely szintén a Piripara Alkotóházban található meg.
A lekvárok mellett a látogatók pörkölt tortát, mézet, sajtokat és más házi készítményeket is kóstolhattak, így a gasztronómiai élmények méltó kíséretet adtak a búcsúhoz.
Gyerekeknek szánt élmények
A családosok körében különösen népszerűek voltak az ingyenes gyerekprogramok. Arcfestés, ugrálóvár, lufibohóc várta a kicsiket, emellett Mini-Miki is táncra perdítette és közös fotózásra hívta őket, sőt Pepper Robottal még beszélgetni is tudtak a gyerekek.
Lovasok és baráti társaságok
A hagyományőrző jelleg egyik csúcspontját a lovas szüreti felvonulás adta. Csikósok, fogatosok és lóháton érkező résztvevők színesítették a menetet, amelyet az Akasztói Lovas Egyesület szervezett. Mintegy 34 fogat, 5 hintó és 400–500 résztvevő vonult végig a településen, a stadionnál gyülekezve, ahol külön sátorral és zenés kísérőprogrammal folytatták a közös ünneplést.
Főzőverseny
Eközben a központban a főzőverseny köré gyűltek a baráti társaságok, ahol mindenki a saját kedvencét főzte meg. A zsűri a legízletesebb ételeket emelte ki, helyezések helyett négy különdíjat osztottak ki.
A zsűri tagjai a gasztronómiában jártas szakemberek voltak:
- Csehi Zoltán (zsűrielnök)
- Balog Bernadett
- Beniczki Andor
- Budai Dániel
- Fehér Dominika
- Mátyás Zádor
Díjazottak
- Újvári Zsolt (birkapörkölt),
- Vas Tamás (zúza, nyakpörkölt),
- id. Németh Antal (birkapörkölt).
Különdíjas: Géró István (halászlé).
Testvértelepülések és köszöntők
A búcsú egyik ünnepi pillanata volt, amikor a testvértelepülések delegációit köszöntötték Akasztón. Vendégek érkeztek többek között Krasznáról, Adáról, Csantavérről. Suhajda Antal, a település polgármestere mellett Font Sándor országgyűlési képviselő is jelen volt, aki köszöntőjében méltatta a rendezvény közösségmegtartó erejét.
Az akasztói Kisasszony-napi búcsúFotók: Páka Lajos
Akasztóról elszármazottak fogadása
Külön érdekessége volt a programkínálatnak, az Akasztóról elszármazottak fogadása a művelődési házban, ahová Hollandiából is érkezett vendég, leszármazott. Pálfi Pálma, akinek nagypapája élt Akasztón és a neves professzor is rokona, az akasztói származású B. Nagy Lajos magyar fizikai kémikus a Magyar Tudományos Akadémia tagja.
A Hollandiában élő hölgynek három gyermeke van, akik közül az egyik lány Magyarországon járt egyetemre. Pálma kiemelte a szervezők és a lakosok kedves fogadtatását, a hagyományőrzés egyediségét, mely elvarázsolta őt és fiát is az Akasztón töltött napok során.
Sokszínű zenei kínálat
A pénteki nyitónapon Péter Sramek adott nagy sikerű koncertet, amely megalapozta a hétvége hangulatát.
Szombaton az idei búcsún a közönség számos műfajjal találkozhatott. Az operett, a musical, a rock and roll és a blues mellett a 90-es évek kedvelt előadói is színpadra léptek.
Csengeri Attila operetténekes most először vállalta a műsorvezető szerepét, emellett fellépésével is emlékezetessé tette a rendezvényt. Dénes Dávid blues koncerttel lepte meg a közönséget, Josh és Betty retro slágereikkel hatalmas sikert arattak, Szulák Andrea és más vendégművészek szintén hozzájárultak a jó hangulathoz. Az utcabálban a Dzsembuli zenekar húzta a talpalávalót.
Sikeres programzárás
„A 300 éves katolikus gyökerekre épülő ünnep ma már a település egyik legfontosabb közösségi eseménye, amely minden generációt megszólít és összekapcsol” – fejezte be gondolatait a rendezvényről Csehi Zoltánné Márti igazgató, a program főszervezője és köszönetét fejezte ki minden segítőnek és támogatónak, akik hozzájárultak ahhoz, hogy a település egyik legfontosabb ünnepe idén is emlékezetes maradjon.
Kiemelkedő eredményekkel zárta a nyarat a Kiskunfélegyházi Funkcionális Sportegyesület – fotók, videó
Elhunyt Robert Redford, Hollywood legendás színésze és rendezője, 89 éves volt