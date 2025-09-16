Családok, barátok és a hagyományok találkozója – nagy sikerrel zajlott az Akasztói Kisasszony-napi Búcsú

Akasztón immár három évszázados múltra tekint vissza az Akasztói Kisasszony-napi Búcsú, amely a település legkedveltebb közösségi eseményévé nőtte ki magát. Az elmúlt hétvégén is sokan látogattak el a programokra, ahol a vallási gyökerek mellett a közösségépítő szórakozás kapott hangsúlyt. A szervezők célja évről évre az, hogy minden korosztály megtalálja a magához illő élményeket, a gyermekprogramoktól a lovas felvonuláson át a zenés estig.

Látványos felvonulás színesítette az Akasztói Kisasszony-napi Búcsút

Fotó: Páka Lajos

Az Akasztói Kisasszony-napi Búcsú eredete

A Kisasszony-napi Búcsú eredetileg katolikus vallási ünnepként indult, és 300 éves hagyományra nyúlik vissza a településen. A templomhoz kötődő egynapos esemény az idők során fokozatosan átalakult, és mára a vallási gyökereket megőrizve közösségi fesztivállá vált. Csehi Zoltáné Márti, a rendezvény főszervezője hangsúlyozta:

Az igényekhez alkalmazkodva minden évben változtatunk valamit. Jövőre például a színpad elrendezését is szeretnénk átgondolni.

A nyár ízei üvegbe zárva – lekvárverseny és házi finomságok

A szombati programok sorát, egy kísérő rendezvény a „Nyár ízei üvegbe zárva” lekvárverseny nyitotta meg, amely idén is hatalmas sikert aratott. Közel 80 üveg házi lekvár érkezett Akasztóról és a testvértelepülésekről, a zsűri pedig nem győzte dicsérni a finomságokat.

A megnyitón Kisléghy Györgyné Ágnes, a Fürge Ujjak Kézimunkakör vezetője és Suhajda Antal polgármester köszöntötte a megjelenteket. Az ünnepi hangulatról az Akasztói Vízkereszt Citerazenekar gondoskodott. Ekkor nyílt meg az Akasztói Téglárium is, amely régi helyi téglákból mutat be válogatást, mely szintén a Piripara Alkotóházban található meg.

A lekvárok mellett a látogatók pörkölt tortát, mézet, sajtokat és más házi készítményeket is kóstolhattak, így a gasztronómiai élmények méltó kíséretet adtak a búcsúhoz.

Gyerekeknek szánt élmények

A családosok körében különösen népszerűek voltak az ingyenes gyerekprogramok. Arcfestés, ugrálóvár, lufibohóc várta a kicsiket, emellett Mini-Miki is táncra perdítette és közös fotózásra hívta őket, sőt Pepper Robottal még beszélgetni is tudtak a gyerekek.