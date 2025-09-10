Sztárfellépők, szüreti felvonulás és fergeteges hangulat – közeleg az akasztói Kisasszony-napi búcsú

Szeptember 12–14. között ismét megrendezik az akasztói Kisasszony-napi búcsút, amely a település egyik legnagyobb múltú és legnépszerűbb közösségi eseménye. A háromnapos rendezvény minden évben több generációt hoz össze: a helyiek és az elszármazottak számára egyaránt különleges alkalom, ahol találkozhatnak, szórakozhatnak, és együtt élhetik át a hagyományok varázsát.

Sztárfellépők, szüreti felvonulás és fergeteges hangulat az akasztói Kisasszony-napi búcsún

Fotó: Barta Zsolt / archív-felvétel

Az akasztói Kisasszony-napi búcsú ünnepélyes megnyitója

Az idei búcsú ünnepélyes megnyitójára szeptember 12-én, pénteken 18 órakor kerül sor a Faluház nagytermében. A program a Pacsirta Óvoda kisgyermekeinek kedves műsorával kezdődik, majd Suhajda Antal polgármester és Font Sándor országgyűlési képviselő mondja el ünnepi gondolatait.

A program sztárvendége Peter Sramek lesz, aki már a megnyitón gondoskodik a felejthetetlen hangulatról.

Szombati programok a Piripara Alkotóháznál

Szombaton reggeltől estig színes programok várják a látogatókat. 11 órától a Piripara Alkotóháznál veszi kezdetét a Fürge Ujjak Kézimunkakör szervezésében a házi lekvárfőző verseny és a helyi ízek kóstolója, amely az akasztói gasztronómiai hagyományokat mutatja be. Ezzel egyidőben kerül sor az Akasztói Téglárium ünnepélyes átadására.

13 órától a faluház előterében nyílik kiállítás Kosztics László fafaragó művész munkáiból.

Felvonulás és színpadi programok

Délután 14 órakor kezdődik a szüreti ünnepség, amelyet a polgármesteri köszöntő vezet fel. A Vízkereszt Citerazenekar és a Szikes Gyermek Néptáncegyüttes műsora teremti meg a hagyományos hangulatot, majd kezdetét veszi a látványos szüreti felvonulás. Lovasok, díszes kocsik és helyi közösségek vonulnak végig a településen, bemutatva a szüreti hagyományokat, amelyek mindig különleges élményt nyújtanak a résztvevőknek és a nézőknek egyaránt.

A színpadi programok sorát a gyerekeknek szánt műsorok nyitják. 15.30 órától Varga Feri és Balássy Betti gyermekműsora szórakoztatja a kicsiket, majd Csengeri Attila musical- és operettslágerekkel varázsolja el a közönséget. A zenei kínálat estére igazi sztárparádévá teljesedik ki: a Megasztáros Dénes Dávid fellépése után a Jampi Randevú zenekar, Josh és Betti párosa, valamint Szulák Andrea lép színpadra. Az éjszakát a Dzsembuli Zenekar fergeteges bulija zárja, amely garantáltan táncra perdíti a közönséget.