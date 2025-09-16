szeptember 16., kedd

Edit névnap

Jánoshalmi Szüreti Napok

2 órája

Agrárszakképzés a jövőért, a legmodernebb technológiákat adtak át a vidéki iskolákban – fotók

Bemutatóüzemet hoztak létre a Déli Agrárszakképzési Centrum két intézményében, Jánoshalmán és Kiskunfélegyházán. Az agrárszakképzést segítő beruházásra a két oktatási intézmény 968,11 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyert a vidékfejlesztési pályázat keretében. A jánoshalmi beruházást a Jánoshalmi Szüreti Napok keretében adták át ünnepélyesen.

Pozsgai Ákos

A „Tudásmegosztás az agrárágazat szereplői között a Déli Agrárszakképzési Centrum bemutatóüzemeiben” című pályázati program keretében két helyszínen valósult meg a beruházás.  

bemutatóüzemet adtak át,
Bemutatóüzemet adtak át Jánoshalmán
Forrás: Déli ASzC Jánoshalmi Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium

A két érintett intézmény a Déli ASzC Kiskunfélegyházi Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium, valamint a Déli ASzC Jánoshalmi Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium. A korszerű technológiák alkalmazásával a vidéki gazdaságok, vállalkozók tudásának gyarapítását célozzák meg.

Agrárszakképzés: tanulás egy életen át

A program keretében olyan tananyagokat dolgoztak ki a mezőgazdasági és az élelmiszer-feldolgozó iparágakban, amelyek elősegítik az eredményes gazdálkodáshoz szükséges ismeretek hatékony átadását, a szakmai és gyakorlati ismeretek megosztását, amely hozzájárul az életen át tartó tanulás megvalósításához. 

A hagyományostól eltérő tudásmegosztás során a résztvevők elsősorban gyakorlatorientált ismeretanyaggal, tapasztalatokkal gazdagodhatnak, az aktuális termelési eljárások és gazdaságszervezési minták alkalmazása tekintetében 

– hangzott el a Déli ASzC Jánoshalmi Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium bemutatóüzemének átadásán.

Infrastrukturális fejlesztések és korszerű eszközök

Az innovatív bemutatóüzemi programok megvalósításához épületeket újítottak fel és korszerű eszközöket és technológiákat vásároltak a mezőgazdasági tevékenységhez és az élelmiszeripari tevékenységhez kapcsolódóan a jánoshalmi, illetve a kiskunfélegyházi intézményben. A bemutatóüzemi program résztvevői között a vidéki térségekben mezőgazdasági kisvállalkozóként működő gazdasági, termelői szereplők, élelmiszer-feldolgozói tevékenységet végzők találhatók.

Új gépek és vezetőváltás a jánoshalmi szakiskolában

A jánoshalmi mezőgazdasági szakiskola egyebek mellett precíziós gépeket vásárolt, van közte traktor, kombájn, rakodógép, precíziós műtrágyaszóró, permetezőgép, és két fajta vetőgép, egy szemenként és egy sorba vető gép mintegy 600 millió forintból – mondta el hírportálunknak Taskovics Péter, a jánoshalmi szakiskola nyugdíjba vonuló igazgatója, akit a gépátadás után búcsúztattak el ünnepélyesen. 

A Déli ASzC Jánoshalmi Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium új igazgatója Sári Éva lett, aki tovább folytatja azt a szakmai munkát, amit elődje elkezdett.

Szüreti Napok Jánoshalmán

Fotók: Pozsgai Ákos

Szüreti Napok és közösségi események

A Jánoshalmi Szüreti Napok helyszíne idén is hagyományosan a mezőgazdasági szakiskola volt, ahol a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara szakmai fóruma, az udvaron pedig töltöttkáposzta-főző verseny, szüreti ételek kóstolója a helyi gazdakör szervezésében, termény-, vadászati-, kisállat-és díszmadár kiállítás, zenés hagyományőrző műsorok, valamint Márió a harmonikás műsora várta az érdeklődőket.

 

