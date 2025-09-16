Agrárszakképzés a jövőért, a legmodernebb technológiákat adtak át a vidéki iskolákban – fotók

A „Tudásmegosztás az agrárágazat szereplői között a Déli Agrárszakképzési Centrum bemutatóüzemeiben” című pályázati program keretében két helyszínen valósult meg a beruházás.

Bemutatóüzemet adtak át Jánoshalmán

Forrás: Déli ASzC Jánoshalmi Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium

A két érintett intézmény a Déli ASzC Kiskunfélegyházi Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium, valamint a Déli ASzC Jánoshalmi Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium. A korszerű technológiák alkalmazásával a vidéki gazdaságok, vállalkozók tudásának gyarapítását célozzák meg.

Agrárszakképzés: tanulás egy életen át

A program keretében olyan tananyagokat dolgoztak ki a mezőgazdasági és az élelmiszer-feldolgozó iparágakban, amelyek elősegítik az eredményes gazdálkodáshoz szükséges ismeretek hatékony átadását, a szakmai és gyakorlati ismeretek megosztását, amely hozzájárul az életen át tartó tanulás megvalósításához.

A hagyományostól eltérő tudásmegosztás során a résztvevők elsősorban gyakorlatorientált ismeretanyaggal, tapasztalatokkal gazdagodhatnak, az aktuális termelési eljárások és gazdaságszervezési minták alkalmazása tekintetében

– hangzott el a Déli ASzC Jánoshalmi Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium bemutatóüzemének átadásán.

Infrastrukturális fejlesztések és korszerű eszközök

Az innovatív bemutatóüzemi programok megvalósításához épületeket újítottak fel és korszerű eszközöket és technológiákat vásároltak a mezőgazdasági tevékenységhez és az élelmiszeripari tevékenységhez kapcsolódóan a jánoshalmi, illetve a kiskunfélegyházi intézményben. A bemutatóüzemi program résztvevői között a vidéki térségekben mezőgazdasági kisvállalkozóként működő gazdasági, termelői szereplők, élelmiszer-feldolgozói tevékenységet végzők találhatók.

Új gépek és vezetőváltás a jánoshalmi szakiskolában

A jánoshalmi mezőgazdasági szakiskola egyebek mellett precíziós gépeket vásárolt, van közte traktor, kombájn, rakodógép, precíziós műtrágyaszóró, permetezőgép, és két fajta vetőgép, egy szemenként és egy sorba vető gép mintegy 600 millió forintból – mondta el hírportálunknak Taskovics Péter, a jánoshalmi szakiskola nyugdíjba vonuló igazgatója, akit a gépátadás után búcsúztattak el ünnepélyesen.