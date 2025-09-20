27 perce
A szeretet erejével próbálja visszahozni súlyosan beteg felesége mosolyát a szabadszállási családapa – fotók, videó
Megrázó történet egy kitartó, szerelmes férj mindennapi küzdelméről. Adománygyűjtés indult közösségi összefogással Szabadszálláson Andrea gyógyulásáért.
Varga Zoltán, szabadszállási családapa mindennap bizonyítja, hogy a szeretet, az önfeláldozás és a hit képes felülírni a legnehezebb helyzeteket is. Rendkívüli kitartása mellet azonban most anyagi segítségre van szüksége maradandó egészségkárosodást szenvedett felesége, Andrea gyógyulásáért. Mutatjuk a család megrázó történetét és az adománygyűjtés részleteit.
Egy januári nap, amely mindent megváltoztatott
2021 januárjában egy váratlan rosszullét után megállt Andrea szíve a klinikai halál állapotába került. Bár az orvosok visszahozták, hónapokra éber kómába esett. A szívmegállást követően maradandó egészségkárosodást szenvedett, a diagnózis szerint ízületi mozgásbeszűkülés, mozgáskorlátozottság és agyi anoxia, azaz súlyos oxigénhiányból adódó agykárosodás alakult ki nála. Kórházi kezelések sora következett, de állapota egy év után sem mutatott javulást.
Andrea férje ekkor úgy döntött, hazaviszi, mert hitt benne, hogy az otthoni környezet és szeretet többet érhet bárminél, azonban az elmúlt években minden tartalékukat felemésztette a beteg otthoni ápolása, rehabilitációja. Egy hónapja közösségi összefogással adománygyűjtés indult, hogy Andrea egy jobb, teljesebb életet élhessen.
Apró, de reményt adó lépések
Andreának azóta visszatért a garatreflexe, már szilárd ételt is tud enni. A teljesen fekvő, nem beszélő beteg már ül, a kezeit, lábait is korlátozottan, de tudja emelni és a maga módján énekel, beszél. Bár a mindennapokban még teljes ápolásra szorul, minden apró előrelépés erőt ad a családnak.
„Amíg van remény, én nem adom fel” – vallja Zoltán, aki munkája mellett éjjel-nappal gondozza felségét.
A családfő minden lehetőséget megragadott az elmúlt években, ami Andrea gyógyulását segítette. Zoltán rengeteget kutatott, nyomozott, orvosokkal konzultált és az interneten hasonló eseteket keresett. Kipróbálták a legkülönbözőbb terápiákat és készítményeket – robotizációt, speciális kapszulákat.
Most épp egy kézspecialistával is kapcsolatban van, aki meg tudná műteni Andrea kezeit, hogy újra tudja mozgatni az ujjait.
A rally versenyző története: új remények
Az igazi fordulat azonban akkor érkezett, amikor Zoltán a közösségi médiában rábukkant egy másik család történetére. Szilágyi Richárd rally versenyzőnek egy pályabejárás során, minden előjel nélkül állt meg a szíve. Közel ötven percig küzdöttek a fiatal férfi életéért.
A versenyző ezt követően másfél évig feküdt kómában, majd az évek alatt több magyarországi kezelés után Belgiumban korszerű terápiával kezelték. A Szilágyi Richárd felesége beszámolt Zoltánnak arról, hogy az évek során milyen kezeléseket kapott a férje, és az őket körülvevő közösségi összefogásról, adománygyűjtésről. Ez a történet ismét erőt adott Zoltánnak is a folytatáshoz.
Epilepsziás gócok nehezítik a kezelés elkezdését
Zoltán elárulta, hogy feleségével még a vizsgálatok elején járnak Magyarországon. Nehezítő tényező, hogy az EEG-vizsgálat epilepsziás rohamokat kiváltó gócot állapított meg Andreánál. Ennek jár most utána Zoltán, hogy a magyarországi klinikák közül lesz-e, aki vállalja így az RTMS kezelést.
Kapcsolatba léptek a belga klinikával is, leleteket, fotókat és videókat küldtek Andreáról, és nemrég videóhívásban konzultáltak az orvosokkal. A belga intézmény nyitott a további vizsgálatokra, de itt is felmerül majd a kérdés az epilepsziás gócok ellenére vállalják-e a kezelést, ami Szilágyi Richárd állapotán sokat segített.
Minden egyes vizsgálat, minden egyes lehetőség újabb és újabb anyagi terheket ró a családra.
Adománygyűjtés közösségi összefogással
Nyerges Eszter, szabadszállási lakos, felismerte, hogy nyilvános összefogás nélkül nehéz lenne előteremteni a kezelésekhez szükséges anyagi hátteret. Felkereste a családot, és felajánlotta segítségét. Így indult el egy Facebook-kampány, amely gyorsan nagy figyelmet kapott.
Eszter – elmondása szerint – első személyes találkozása Andreával sorsfordító volt. Amikor először látta betegen, tolószékben, megdöbbenve tapasztalta, hogy mennyire komoly a helyzet. Ekkor határozta el, hogy mindenképpen tesz valamit az ügy érdekében.
Úgy gondoltam, hogy akkor is segítenünk kell, ha a család eddig ezt nem kérte. Egy ilyen küzdelemben senki nem maradhat magára
– hangsúlyozta. Eszter végül rábeszélte a családfőt a nyilvános gyűjtésre, így az általa szervezett augusztusi szabadszállási Traktoros Családi Nap keretében adománydobozt helyeztek ki, emellett Zoltán bankszámlájára folyamatosan érkeznek a felajánlások azóta is.
Egy hónap alatt kicsivel több mint 700 ezer forint gyűlt össze a számlán, a segítő szándékú emberek jóvoltából.
Hogyan lehet segíteni?
Andrea hosszan tartó betegsége a család minden tartalékát felemésztette. A mindennapi ápolás, a szükséges vizsgálatok, eszközök és gyógyszerek olyan terhet róttak rájuk, amelyet már önerőből nem tudnak viselni.
Most, amikor a gyógyulás felé vezető úton új lehetőségek csillantak fel, minden apró támogatás hatalmas segítséget jelenthet.
Az adományokat
- egyrészt szállítást segítő technikai eszközök – beemelő daru-, tolóajtós, akadálymentesített gépjármű – beszerzésére,
- másrészt speciális gyógykezelések és terápiák igénybevételére fordítanák.
Bankszámlaszám:
- MBH Bank – Varga Zoltán Zsolt
- 50461194-10004816
- Közlemény: „Adomány Andi gyógyulására”
Minden adomány – legyen az egy forint, egy bátorító szó, vagy egy megosztás – közelebb viheti Andit a gyógyuláshoz.
Rendíthetetlen férj, aki nem adja fel
Zoltán tisztában van a nehézségekkel, mégis minden nap újra és újra összeszedi az erejét.
Andi mindig életvidám volt. Én újra olyannak akarom látni. Tudom, hogy ő is mindent megtett volna értem, ezért nekem sincs más választásom, mint küzdeni
– mondta, miközben szeretett felesége könnyes szemébe nézett. Hozzátette: ő 29 éve egy életre választott párt, és a jóban-rosszban fogadalom valódi eskü volt részéről.
Feleségéért, Andreáért vívott küzdelme példa mindenki számára, aki valaha is átélte, milyen, amikor egy szeretett személy élete egyik pillanatról a másikra omlik össze.
