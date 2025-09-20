A szeretet erejével próbálja visszahozni súlyosan beteg felesége mosolyát a szabadszállási családapa – fotók, videó

Varga Zoltán, szabadszállási családapa mindennap bizonyítja, hogy a szeretet, az önfeláldozás és a hit képes felülírni a legnehezebb helyzeteket is. Rendkívüli kitartása mellet azonban most anyagi segítségre van szüksége maradandó egészségkárosodást szenvedett felesége, Andrea gyógyulásáért. Mutatjuk a család megrázó történetét és az adománygyűjtés részleteit.

Adománygyűjtés indult Vargáné Pongrácz Andrea gyógyulásáért. A képen balról-jobbra Nyerges Eszter, Varga Zoltán és felesége, Andrea

Fotó: Farkas Bea

Egy januári nap, amely mindent megváltoztatott

2021 januárjában egy váratlan rosszullét után megállt Andrea szíve a klinikai halál állapotába került. Bár az orvosok visszahozták, hónapokra éber kómába esett. A szívmegállást követően maradandó egészségkárosodást szenvedett, a diagnózis szerint ízületi mozgásbeszűkülés, mozgáskorlátozottság és agyi anoxia, azaz súlyos oxigénhiányból adódó agykárosodás alakult ki nála. Kórházi kezelések sora következett, de állapota egy év után sem mutatott javulást.

Andrea férje ekkor úgy döntött, hazaviszi, mert hitt benne, hogy az otthoni környezet és szeretet többet érhet bárminél, azonban az elmúlt években minden tartalékukat felemésztette a beteg otthoni ápolása, rehabilitációja. Egy hónapja közösségi összefogással adománygyűjtés indult, hogy Andrea egy jobb, teljesebb életet élhessen.

Apró, de reményt adó lépések

Andreának azóta visszatért a garatreflexe, már szilárd ételt is tud enni. A teljesen fekvő, nem beszélő beteg már ül, a kezeit, lábait is korlátozottan, de tudja emelni és a maga módján énekel, beszél. Bár a mindennapokban még teljes ápolásra szorul, minden apró előrelépés erőt ad a családnak.

„Amíg van remény, én nem adom fel” – vallja Zoltán, aki munkája mellett éjjel-nappal gondozza felségét.

A családfő minden lehetőséget megragadott az elmúlt években, ami Andrea gyógyulását segítette. Zoltán rengeteget kutatott, nyomozott, orvosokkal konzultált és az interneten hasonló eseteket keresett. Kipróbálták a legkülönbözőbb terápiákat és készítményeket – robotizációt, speciális kapszulákat.

Most épp egy kézspecialistával is kapcsolatban van, aki meg tudná műteni Andrea kezeit, hogy újra tudja mozgatni az ujjait.