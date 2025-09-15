Csak fokozott figyelemmel közlekedjen, katonai menetoszlopokra figyelmeztetnek az autópályákon

Szeptember elsejével nagyszabású katonai gyakorlat indult Magyarországon Adaptive Hussars 2025 (ADHU 25) néven. A műveletsorozat országos kiterjedésű, több nagyvárost is érint. Fokozott zajra és megnövekedett forgalomra kell számítani a következő napokban.

Az ADHU 25 gyakorlatok miatt katonai menetoszlopokra is figyelmeztetnek az autópályákon

Fotó: Szigetváry Zsolt/MTI

Az ADHU 25 projekt

Az ADHU 25 a rendszerváltás óta legnagyobb katonai gyakorlat hazánkban. A NATO keretek között megvalósuló országvédelmi programban a Magyar Honvédség mellett a 2000 fős tartalékos állomány és más országok is bekapcsolódnak.

Csapatmozgások, eszközátcsoportosítások mellett gyalogos, közúti és légi műveletek is megvalósulnak. A gyakorlatok során a katonaság kitalált eseményeken alapuló helyzetekre reagál az előírások szerint.

Vízi átkelés

Szeptember 9-én a Dunán kelt át egy gyakorlat során több katonai egység. Ez egy harcászati-közlekedési szempontból igen nagy kihívás, főleg, ha nem csupán katonákat, de mentőautót és több páncélozott harckocsit is a vízre kell bocsátani.

A Dunán Fajsz és a túlparti Dombori között toló-vontató csónakokkal – úgynevezett menetből történő hídépítés során – folyami hídelemeket helyeztek a vízre, majd kapcsolták össze, ezután megkezdték a 80 tonnás kompátkelő üzemeltetését, az eszközök és az állomány átszállítását. A látványos műveletet számos civil is végignézte, egy csoportjuk részt is vehetett az átkelésen.