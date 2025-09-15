2 órája
Csak fokozott figyelemmel közlekedjen, katonai menetoszlopokra figyelmeztetnek az autópályákon
A megszokottnál több repülős gyakorlatra, az utakon katonai konvojokra kell számítani országszerte. Az ADHU 25 országvédelmi gyakorlat minden vármegyét érint.
Szeptember elsejével nagyszabású katonai gyakorlat indult Magyarországon Adaptive Hussars 2025 (ADHU 25) néven. A műveletsorozat országos kiterjedésű, több nagyvárost is érint. Fokozott zajra és megnövekedett forgalomra kell számítani a következő napokban.
Az ADHU 25 projekt
Az ADHU 25 a rendszerváltás óta legnagyobb katonai gyakorlat hazánkban. A NATO keretek között megvalósuló országvédelmi programban a Magyar Honvédség mellett a 2000 fős tartalékos állomány és más országok is bekapcsolódnak.
Csapatmozgások, eszközátcsoportosítások mellett gyalogos, közúti és légi műveletek is megvalósulnak. A gyakorlatok során a katonaság kitalált eseményeken alapuló helyzetekre reagál az előírások szerint.
Vízi átkelés
Szeptember 9-én a Dunán kelt át egy gyakorlat során több katonai egység. Ez egy harcászati-közlekedési szempontból igen nagy kihívás, főleg, ha nem csupán katonákat, de mentőautót és több páncélozott harckocsit is a vízre kell bocsátani.
A Dunán Fajsz és a túlparti Dombori között toló-vontató csónakokkal – úgynevezett menetből történő hídépítés során – folyami hídelemeket helyeztek a vízre, majd kapcsolták össze, ezután megkezdték a 80 tonnás kompátkelő üzemeltetését, az eszközök és az állomány átszállítását. A látványos műveletet számos civil is végignézte, egy csoportjuk részt is vehetett az átkelésen.
Hadgyakorlat zajlott a DunánálFotók: Pozsgai Ákos
Nem csak a vízen, levegőben is zajlik a hadgyakorlat
Az ADHU 25 gyakorlatok egyik leglátványosabb elemére, az ejtőernyős ugrásra szeptember 12-én került sor a Bakonyban. Az ugrás a kecskeméti vitéz Szentgyörgyi Dezső 101. Repülődandár szállítógépéről, egy KC-390-ről történt, teljes, háromnapos felszereléssel, ami nem kis feladat.
A délelőtt, majd délután, két körben megvalósuló műveletben 80-80 katona vett részt. Egy 1700 x 1200 méteres dobózónába kellett érkezniük, ami mindenkinél probléma- és sérülésmentesen sikerült. A káprázatos pillanatokat Benedek Levente blogger meg is örökítette.
Megnövekedett forgalom és fokozott hanghatások
A gyakorlatok során katonai menetoszlop, konvoj és több forgószárnyas légi jármű is bevetésre kerül. Ezért szeptember 15. és 28. között megnövekedett forgalomra kell számítani az ország legtöbb vármegyéjére kiterjedő autópályákon, autóutakon és településeken.
„Egyes járművek katonai eszközöket szállítanak, így fokozott óvatosságra, körültekintésre és türelemre van szükség az érintett útvonalakon. A járművek, konvojok mérete és haladási módja eltérhet a mindennapi közúti közlekedésben megszokottól. A katonai menetoszlop tagjai közé behajtani pedig veszélyes és tilos” – írta az MTI. A katonaság továbbra is a lakosság türelmét és megértését kéri.