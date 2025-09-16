1 órája
Kecskeméti Gripenek és közel 300 katona vette birtokba a pápai bázist – fotók
Több repülő, vadászgépek, technikai eszközök és katonák települtek át a kecskeméti repülőtérről Pápára. Ez fontos pillanata hazánk legnagyobb katonai műveletének, az Adaptive Hussars 2025 országvédelmi gyakorlatnak, azaz az ADHU 25-nek.
Ahogyan arról már korábban beszámoltunk, szeptember elsejével elkezdődött a Magyar Honvédség nagyszabású projektje. Az ADHU 25 a kecskeméti repülőteret is érinti, az MH Vitéz Szentyörgyi Dezső 101. Repülődandár állományának egy része áttelepült az MH 47. Bázisrepülőtérre, Pápára.
A művelet célja, hogy bizonyítsa, az alakulatok nem kötődnek kizárólag saját környezetükhöz, hanem képesek más helyőrségből is maradéktalanul ellátni feladataikat.
Az ADHU 25 a rendszerváltás óta hazánk legnagyobb katonai művelete
Az Adaptive Hussars a rendszerváltás óta a legnagyobb katonai gyakorlat hazánkban. A NATO keretek között megvalósuló országvédelmi programban a Magyar Honvédség mellett a 2000 fős tartalékos állomány és más országok is bekapcsolódnak.
Az összhaderőnemi és összkormányzati védelmi gyakorlat egyik célkitűzése, hogy áttelepülések segítségével a gyakorlatban teszteljék azt a stratégiai koncepciót, miszerint a Magyar Honvédség az ország bármely pontjáról képes biztosítani hazánk védelmét – írja a honvedelem.hu.
Csapatmozgások, eszközátcsoportosítások mellett gyalogos, közúti és légi műveletek is megvalósulnak. Ez történt Kecskemét és Pápa között.
Pápán a kecskeméti Gripenek
Az akció keretein belül két Gripen vadászgép, egy-egy Airbus A319 és Dassault Falcon 7X repülőgép, 15 technikai eszköz, valamint 269 katona települt át az MH vitéz Szentgyörgyi Dezső 101. Repülődandár kecskeméti bázisáról Pápára.
Természetesen Kecskeméten továbbra is működtetjük a repülőbázist, azonban szállítórepülőgépünk és két Gripen vadászgép az MH 47. Bázisrepülőtérről fogja ellátni feladatait
– nyilatkozta a Honvédelem oldalának Könczöl Ferenc dandártábornok, a kecskeméti repülődandár parancsnoka.
A pápai bázisrepülőtér parancsnoka, Barta Sándor ezredes közölte, a kecskeméti állomány fogadása, elszállásolása és logisztikai biztosítása nem jelentett szokatlan kihívást számukra, hiszen nemzeti támogató elemként rendszeresen fogadják más nemzetek erőit is.
A kecskeméti alakulat egy hétig fogja a pápai repülőtérről teljesíteni az alapvető, illetve az Adaptive Hussars 2025 gyakorlat keretében meghatározott feladatait – tájékoztatott a Magyar Honvédség.
ADHU 25: áttelepült a repülődandárFotók: honvedelem.hu
Látványos hadgyakorlatok valósulnak meg
Az ADHU 25 keretein belül látványos hadgyakorlatokat hajtanak végre a katonák. Ilyen volt a szeptember 12-i ejtőernyős ugrás a Bakonyban. Az ugrás a kecskeméti vitéz Szentgyörgyi Dezső 101. Repülődandár szállítógépéről, egy KC-390-ről történt, teljes, háromnapos felszereléssel.
Három nappal korábban a Dunán kelt át több katonai egység. Ez egy harcászati-közlekedési szempontból igen nagy kihívás, főleg, ha nem csupán katonákat, de mentőautót és több páncélozott harckocsit is a vízre kell bocsátani.
A gyakorlatok során
- katonai menetoszlop,
- konvoj
- és több forgószárnyas légi jármű is bevetésre kerül,
ezért szeptember 15. és 28. között megnövekedett forgalomra kell számítani az ország legtöbb vármegyéjére kiterjedő autópályákon, autóutakon és településeken. A Magyar Honvédség emiatt a lakosság türelmét és együttműködést kéri.
Saját gyermeküket maguk előtt tartva rohamozták meg a migránsok a rendőröket