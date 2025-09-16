Kecskeméti Gripenek és közel 300 katona vette birtokba a pápai bázist – fotók

Ahogyan arról már korábban beszámoltunk, szeptember elsejével elkezdődött a Magyar Honvédség nagyszabású projektje. Az ADHU 25 a kecskeméti repülőteret is érinti, az MH Vitéz Szentyörgyi Dezső 101. Repülődandár állományának egy része áttelepült az MH 47. Bázisrepülőtérre, Pápára.

Az ADHU 25 gyakorlat keretein belül Pápára költöztek a kecskeméti Gripenek

Fotó: honvedelem.hu

A művelet célja, hogy bizonyítsa, az alakulatok nem kötődnek kizárólag saját környezetükhöz, hanem képesek más helyőrségből is maradéktalanul ellátni feladataikat.

Az ADHU 25 a rendszerváltás óta hazánk legnagyobb katonai művelete

Az Adaptive Hussars a rendszerváltás óta a legnagyobb katonai gyakorlat hazánkban. A NATO keretek között megvalósuló országvédelmi programban a Magyar Honvédség mellett a 2000 fős tartalékos állomány és más országok is bekapcsolódnak.

Az összhaderőnemi és összkormányzati védelmi gyakorlat egyik célkitűzése, hogy áttelepülések segítségével a gyakorlatban teszteljék azt a stratégiai koncepciót, miszerint a Magyar Honvédség az ország bármely pontjáról képes biztosítani hazánk védelmét – írja a honvedelem.hu.

Csapatmozgások, eszközátcsoportosítások mellett gyalogos, közúti és légi műveletek is megvalósulnak. Ez történt Kecskemét és Pápa között.

Pápán a kecskeméti Gripenek

Az akció keretein belül két Gripen vadászgép, egy-egy Airbus A319 és Dassault Falcon 7X repülőgép, 15 technikai eszköz, valamint 269 katona települt át az MH vitéz Szentgyörgyi Dezső 101. Repülődandár kecskeméti bázisáról Pápára.

Természetesen Kecskeméten továbbra is működtetjük a repülőbázist, azonban szállítórepülőgépünk és két Gripen vadászgép az MH 47. Bázisrepülőtérről fogja ellátni feladatait

– nyilatkozta a Honvédelem oldalának Könczöl Ferenc dandártábornok, a kecskeméti repülődandár parancsnoka.

A pápai bázisrepülőtér parancsnoka, Barta Sándor ezredes közölte, a kecskeméti állomány fogadása, elszállásolása és logisztikai biztosítása nem jelentett szokatlan kihívást számukra, hiszen nemzeti támogató elemként rendszeresen fogadják más nemzetek erőit is.

A kecskeméti alakulat egy hétig fogja a pápai repülőtérről teljesíteni az alapvető, illetve az Adaptive Hussars 2025 gyakorlat keretében meghatározott feladatait – tájékoztatott a Magyar Honvédség.