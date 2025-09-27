Hat évtized nosztalgiája a padok között, a SZÖVOSZ B osztálya újra összejött az iskolában – fotók, videó

Vannak ismeretségek, melyek egy pillanat alatt tovaszállnak és kötelékek, melyek éveken át kísérnek. Az iskolapadban együtt töltött évek azonban képesek közösségé formálni egy osztályt egy életen át. Szombat délután az egykori Berkes Ferenc Közgazdasági Technikum B osztályos diákjai a 60 éves osztálytalálkozójukon ismét beültek az iskolapadba, ahonnan az érettségit követően kirepültek a nagyvilágba.

A SZÖVOSZ diákjai 60 éves osztálytalálkozón újra az iskolában nosztalgiáztak.

Fotó: Mócza Milán

A SZÖVOSZ 60 éves osztálytalálkozója

A Kecskeméti Belvárosi Zrínyi Ilona Általános Iskola mellett gyülekeztek az egykori kereskedelmi tagozat, szövetkezeti szakos öregdiákjai. Sokan olyan energikusan, közvetlenül és jókedvűen köszöntötték egymást, beszélgettek és nevetgéltek, mintha csak pár perce nem látták volna egymást.

Tóth Lászlóné, a Zrínyi iskola igazgatója fogadta és köszöntötte őket, valamint egy osztálytermet is kinyitott számukra, hogy ott nosztalgiázhasson az osztály. Bár nem egyszerű több mint hat évtizedes emlékeket visszaidézni, lassan mindenki megtalálta, hol ült és ki volt a padtársa. Majd felelevenedtek a régi történetek is, a küzdelem az újságokért, mely akkoriban ritka szórakozásnak számított, a vizes cipőben iskolába battyogós esetek és órai bakik.