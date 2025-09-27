3 órája
Hat évtized nosztalgiája a padok között, a SZÖVOSZ B osztálya újra összejött az iskolában – fotók, videó
Gyermeki lelkesedéssel keresték meg egykori helyüket az osztályteremben. A SZÖVOSZ diákjai 60 éves osztálytalálkozón újra az iskolában nosztalgiáztak.
Vannak ismeretségek, melyek egy pillanat alatt tovaszállnak és kötelékek, melyek éveken át kísérnek. Az iskolapadban együtt töltött évek azonban képesek közösségé formálni egy osztályt egy életen át. Szombat délután az egykori Berkes Ferenc Közgazdasági Technikum B osztályos diákjai a 60 éves osztálytalálkozójukon ismét beültek az iskolapadba, ahonnan az érettségit követően kirepültek a nagyvilágba.
A SZÖVOSZ 60 éves osztálytalálkozója
A Kecskeméti Belvárosi Zrínyi Ilona Általános Iskola mellett gyülekeztek az egykori kereskedelmi tagozat, szövetkezeti szakos öregdiákjai. Sokan olyan energikusan, közvetlenül és jókedvűen köszöntötték egymást, beszélgettek és nevetgéltek, mintha csak pár perce nem látták volna egymást.
Tóth Lászlóné, a Zrínyi iskola igazgatója fogadta és köszöntötte őket, valamint egy osztálytermet is kinyitott számukra, hogy ott nosztalgiázhasson az osztály. Bár nem egyszerű több mint hat évtizedes emlékeket visszaidézni, lassan mindenki megtalálta, hol ült és ki volt a padtársa. Majd felelevenedtek a régi történetek is, a küzdelem az újságokért, mely akkoriban ritka szórakozásnak számított, a vizes cipőben iskolába battyogós esetek és órai bakik.
60 éves osztálytalálkozó KecskemétenFotók: Mócza Milán
A tanterem padjaiba visszatérve
A találkozó a régi emlékek felelevenítésével és a tanulmányaik alatti, majd a korábbi összejövetelek képeinek vetítésével indult. A hangulat, a nevetgélés, a sutyorgás a padok között – mintha csak a mai fiatalok töltötték volna meg a termet.
Egy hölgy, aki az osztályba járt elárulta, hogy igen összetartó a közösségük, nem csupán az 5-10 éves találkozókon látják egymást, sokan évente találkoznak és szerveznek együtt programokat. Az idei alkalom azonban igazán különleges volt, az anno 38 főből álló osztályból 23-an eljöttek, amire eddig még sosem volt példa. Egy A osztályos tanuló is csatlakozott hozzájuk, így azt is tervezgették, jövőre nem csak osztály találkozik, az egész évfolyam összejön.
Újra jelentett a hetes
A vetítés után több mint fél évszázad után ismét felállt a hetes, hogy jelentsen az osztály előtt. Névsorrendbe ezután mindenki megoszthatta a többiekkel, hogyan alakult az élete, hány gyermeke és unokája született. A régi Petőfi Népékből is felolvasták azokat az idézeteket, ahol a tanulók, az osztály vagy az iskola szerepelt az elmúlt évtizedekben. Mivel az érettségi után a ballagáskor elmaradt a „Ballag már a vén diák” eléneklése, így ezt egy kicsit megkésve, de közösen bepótolták. Ezt követően került sor az emléktábla-avatásra, mely megmutatja az utókornak, hol is volt egykoron a SZÖVOSZ középiskola.
A legfrissebb Bács-Kiskun vármegyei hírekért kövess minket a Baon.hu Google News oldalán is!