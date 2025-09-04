Közeleg a határidő – most még támogathatja az 52-es főút felújítását

Ahogy korábban hírportálunk beszámolt róla, a Kecskemét–Dunaföldvár közötti 52-es főút állapota kritikus: a teljes út kétharmada kátyús, lyukakkal és felgyűrődésekkel tarkított, a burkolat részben csak Kecskemét és Fülöpháza között újult meg.

52-es főút felújításáért még szeptember végéig él az aláírási lehetőség

Fotó: Pozsgai Ákos / Illsztráció

Május végén Izsákon indult a társadalmi összefogás, és augusztus 1-jén Kecskeméten formálódott meg közösségi mozgalommá a petíció, amelyet nem politikai, hanem közös, biztonságos közlekedést szolgáló ügyként emlegettek. Tizenöt település polgármestere és jegyzője vett részt a fórumokon, hiszen mindannyiuk szívügye az 52-es út mihamarabbi felújítása.

A mielőbbi felújítás érdekében az önkormányzatok folyamatosan közzéteszik közösségi platformjukon és webes felületeiken is azt a felhívást, mely összefogásra buzdítja a lakosokat is az 52-es út felújításáért

A felhívás szerint az aláírásgyűjtés 2025. szeptember 30-ig él.

Ez azt jelenti, hogy a lakosság még több mint három héten át élhet a lehetőséggel, hogy személyesen vagy online támogassa az útfelújítást.

Országgyűlési képviselők is csatlakoztak a kezdeményezéshez

Dr. Salacz László országgyűlési képviselő az elsők között csatlakozott a Kecskeméti Széchenyivárosért Egyesület felhívásához a Kecskemét és Solt közötti 52-es út felújítására.

„Ez az út nemcsak a régióban fontos, hanem országos jelentőségű, mivel a nyugati és a keleti országrészt köti össze. Képviselőtársaimmal és az érintett települések polgármestereivel nem tettünk le arról, hogy az 52-es útból fennmaradó kétharmad része megújuljon” – hangsúlyozta videóüzenetében dr. Salacz László.

Lázár János miniszter is nyilatkozott az 52-es ügyében

Lázár János építési és közlekedési miniszter az augusztusi Lázár Live adásában, amikor online kérdésekre válaszolt, arról is beszélt, miért van szükség civil aláírásgyűjtésre az 52-es főút felújítása érdekében.

„Az 52-es egy rendkívül fontos, ugyanakkor elhanyagolt út, amelyen hatalmas az átmenő forgalom. Most is azon dolgozom, hogy – függetlenül az aláírásgyűjtéstől – mennyi forrást tudok előteremteni a Dunaföldvár és Kecskemét közötti szakasz felújítására” – hangsúlyozta a miniszter.