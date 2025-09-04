szeptember 4., csütörtök

Rozália névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Aláírás

1 órája

Közeleg a határidő – most még támogathatja az 52-es főút felújítását

Címkék#52-es főút#útjavítás#aláírásgyűjtés

Fontos határidő a szeptember 30. Eddig lehet ugyanis aláírni a petíciót az 52-es főút felújításáért.

Farkas Bea

Ahogy korábban hírportálunk beszámolt róla, a Kecskemét–Dunaföldvár közötti 52-es főút állapota kritikus: a teljes út kétharmada kátyús, lyukakkal és felgyűrődésekkel tarkított, a burkolat részben csak Kecskemét és Fülöpháza között újult meg. 

Az 52-es főút felújítása
 52-es főút felújításáért még szeptember végéig él az aláírási lehetőség
Fotó: Pozsgai Ákos / Illsztráció

Május végén Izsákon indult a társadalmi összefogás, és augusztus 1-jén Kecskeméten formálódott meg közösségi mozgalommá a petíció, amelyet nem politikai, hanem közös, biztonságos közlekedést szolgáló ügyként emlegettek. Tizenöt település polgármestere és jegyzője vett részt a fórumokon, hiszen mindannyiuk szívügye az 52-es út mihamarabbi felújítása.

Még szeptember végéig él az aláírási lehetőség az 52-es főút felújításáért

A mielőbbi felújítás érdekében az önkormányzatok folyamatosan közzéteszik közösségi platformjukon és webes felületeiken is azt a felhívást, mely összefogásra buzdítja a lakosokat is az 52-es út felújításáért

A felhívás szerint az aláírásgyűjtés 2025. szeptember 30-ig él. 

Ez azt jelenti, hogy a lakosság még több mint három héten át élhet a lehetőséggel, hogy személyesen vagy online támogassa az útfelújítást.

Országgyűlési képviselők is csatlakoztak a kezdeményezéshez

Dr. Salacz László országgyűlési képviselő az elsők között csatlakozott a Kecskeméti Széchenyivárosért Egyesület felhívásához a Kecskemét és Solt közötti 52-es út felújítására. 

„Ez az út nemcsak a régióban fontos, hanem országos jelentőségű, mivel a nyugati és a keleti országrészt köti össze. Képviselőtársaimmal és az érintett települések polgármestereivel nem tettünk le arról, hogy az 52-es útból fennmaradó kétharmad része megújuljon” – hangsúlyozta videóüzenetében dr. Salacz László.

Lázár János miniszter is nyilatkozott az 52-es ügyében

Lázár János építési és közlekedési miniszter az augusztusi Lázár Live adásában, amikor online kérdésekre válaszolt, arról is beszélt, miért van szükség civil aláírásgyűjtésre az 52-es főút felújítása érdekében.

„Az 52-es egy rendkívül fontos, ugyanakkor elhanyagolt út, amelyen hatalmas az átmenő forgalom. Most is azon dolgozom, hogy – függetlenül az aláírásgyűjtéstől – mennyi forrást tudok előteremteni a Dunaföldvár és Kecskemét közötti szakasz felújítására” – hangsúlyozta a miniszter.

Hozzátette: hosszabb távon a forgalom nagy része az M8-as gyorsforgalmi útra tevődik át, amely Dunaújváros és Kecskemét között épül majd meg.

Elektronikus formában IDE KATTINTVA írhatja alá a petíciót.
 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu