22 perce
Teljes átalakulás vár a zártkerti ingatlanokra, hatályba lépett a törvénymódosítás
Jelentős változást eszközöltek a magyar ingatlanpiacon, ami sok tulajdonost érinthet. A zártkerti ingatlanok jogi státusza és használata is átalakul, így új lehetőségek nyílhatnak meg a tulajdonosok előtt.
Teljes átalakulás vár a zártkerti ingatlanokra Magyarországon: a júliusban hatályba lépett ingatlannyilvántartási törvénymódosítás lehetővé teszi, hogy a tulajdonosok kérhessék ingatlanuk művelési ág alóli kivonását és művelés alól kivett területként való bejegyzését, amennyiben az adott önkormányzat ezt rendeletben engedélyezi – számolt be róla a Világgazdaság a Jogi Fórum cikke alapján.
Miért fontos a változás?
A zártkerti ingatlanok eredetileg lakóövezetekhez közeli kertek, gyümölcsösök vagy szőlők voltak, amelyekre hétvégi házakat építettek. Bár a telkek főként mezőgazdasági művelés alá tartoztak, napjainkban sokszor lakóingatlanként funkcionálnak: tóparti nyaralóként, hobbitelken álló kis házként vagy Budapest környéki kertes házként.
A jogi minősítés azonban korlátozta a tulajdonosokat:
- Lakáshitel felvétele nem volt lehetséges,
- Családi támogatásokra nem jogosultak,
- Alacsony beépíthetőség és fenntartási kötelezettségek (például gyommentesítés) nehezítették a használatot,
- Értékesítésüket a földforgalmi szabályok lassították, gyengítve a piaci pozíciót.
A júliusi változás jogi szempontból is elismeri, hogy az ingatlan nem mezőgazdasági célra használható, így megszűnik a használat és a jogi státusz közti ellentmondás.
Mit jelent a zártkerti ingatlan átminősítése a gyakorlatban?
- Egész telekre vagy annak egy részére is kérelmezhető az átminősítés,
- Elkerülhetők a földforgalmi törvények korlátozásai,
- Kedvezőbb feltételekkel értékesíthető vagy használható a terület,
- Nem esnek a mező- és erdőgazdasági földek elővásárlási jogának hatálya alá.
A folyamat részleteit kormányrendelet szabályozza, az önkormányzatok pedig meghatározzák, mely területeken engedélyezik a változtatást.
Kiknek jelent ez előnyt?
A módosítás további előnyeiről és a földvédelmi járulékokról a Világgazdaság cikkében talál részletes információkat.
Jön a kamerás bírságolás, így kaphatnak több százezres csekket a sofőrök
Falvak és városok értékeit díjazták a Hírös Hét kistérségi kiállításán – galériával