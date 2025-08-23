Teljes átalakulás vár a zártkerti ingatlanokra, hatályba lépett a törvénymódosítás

Teljes átalakulás vár a zártkerti ingatlanokra Magyarországon: a júliusban hatályba lépett ingatlannyilvántartási törvénymódosítás lehetővé teszi, hogy a tulajdonosok kérhessék ingatlanuk művelési ág alóli kivonását és művelés alól kivett területként való bejegyzését, amennyiben az adott önkormányzat ezt rendeletben engedélyezi – számolt be róla a Világgazdaság a Jogi Fórum cikke alapján.

A zártkerti ingatlanok jogi státusza és használata is átalakul

Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

Miért fontos a változás?

A zártkerti ingatlanok eredetileg lakóövezetekhez közeli kertek, gyümölcsösök vagy szőlők voltak, amelyekre hétvégi házakat építettek. Bár a telkek főként mezőgazdasági művelés alá tartoztak, napjainkban sokszor lakóingatlanként funkcionálnak: tóparti nyaralóként, hobbitelken álló kis házként vagy Budapest környéki kertes házként.

A jogi minősítés azonban korlátozta a tulajdonosokat:

Lakáshitel felvétele nem volt lehetséges,

Családi támogatásokra nem jogosultak,

Alacsony beépíthetőség és fenntartási kötelezettségek (például gyommentesítés) nehezítették a használatot,

Értékesítésüket a földforgalmi szabályok lassították, gyengítve a piaci pozíciót.

A júliusi változás jogi szempontból is elismeri, hogy az ingatlan nem mezőgazdasági célra használható, így megszűnik a használat és a jogi státusz közti ellentmondás.

Mit jelent a zártkerti ingatlan átminősítése a gyakorlatban?

Egész telekre vagy annak egy részére is kérelmezhető az átminősítés,

Elkerülhetők a földforgalmi törvények korlátozásai,

Kedvezőbb feltételekkel értékesíthető vagy használható a terület,

Nem esnek a mező- és erdőgazdasági földek elővásárlási jogának hatálya alá.

A folyamat részleteit kormányrendelet szabályozza, az önkormányzatok pedig meghatározzák, mely területeken engedélyezik a változtatást.

Kiknek jelent ez előnyt?

A módosítás további előnyeiről és a földvédelmi járulékokról a Világgazdaság cikkében talál részletes információkat.