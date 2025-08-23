augusztus 23., szombat

Átminősítés

Teljes átalakulás vár a zártkerti ingatlanokra, hatályba lépett a törvénymódosítás

Jelentős változást eszközöltek a magyar ingatlanpiacon, ami sok tulajdonost érinthet. A zártkerti ingatlanok jogi státusza és használata is átalakul, így új lehetőségek nyílhatnak meg a tulajdonosok előtt.

Kovács Alexandra

Teljes átalakulás vár a zártkerti ingatlanokra Magyarországon: a júliusban hatályba lépett ingatlannyilvántartási törvénymódosítás lehetővé teszi, hogy a tulajdonosok kérhessék ingatlanuk művelési ág alóli kivonását és művelés alól kivett területként való bejegyzését, amennyiben az adott önkormányzat ezt rendeletben engedélyezi – számolt be róla a Világgazdaság a Jogi Fórum cikke alapján.

Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

Miért fontos a változás?

A zártkerti ingatlanok eredetileg lakóövezetekhez közeli kertek, gyümölcsösök vagy szőlők voltak, amelyekre hétvégi házakat építettek. Bár a telkek főként mezőgazdasági művelés alá tartoztak, napjainkban sokszor lakóingatlanként funkcionálnak: tóparti nyaralóként, hobbitelken álló kis házként vagy Budapest környéki kertes házként.

A jogi minősítés azonban korlátozta a tulajdonosokat:

  • Lakáshitel felvétele nem volt lehetséges,
  • Családi támogatásokra nem jogosultak,
  • Alacsony beépíthetőség és fenntartási kötelezettségek (például gyommentesítés) nehezítették a használatot,
  • Értékesítésüket a földforgalmi szabályok lassították, gyengítve a piaci pozíciót.

A júliusi változás jogi szempontból is elismeri, hogy az ingatlan nem mezőgazdasági célra használható, így megszűnik a használat és a jogi státusz közti ellentmondás.

Mit jelent a zártkerti ingatlan átminősítése a gyakorlatban?

  • Egész telekre vagy annak egy részére is kérelmezhető az átminősítés,
  • Elkerülhetők a földforgalmi törvények korlátozásai,
  • Kedvezőbb feltételekkel értékesíthető vagy használható a terület,
  • Nem esnek a mező- és erdőgazdasági földek elővásárlási jogának hatálya alá.

A folyamat részleteit kormányrendelet szabályozza, az önkormányzatok pedig meghatározzák, mely területeken engedélyezik a változtatást.

Kiknek jelent ez előnyt?

A módosítás további előnyeiről és a földvédelmi járulékokról a Világgazdaság cikkében talál részletes információkat.

 

 

