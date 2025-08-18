augusztus 18., hétfő

Ilona névnap

36 perce

A kenyér nemcsak étel, hanem remény is – a felszentelt falatokat a szegényeknek kínálták

Címkék#ünnepség#baon videó#Wojtyla Központ#kenyéráldás#Lévai Jánosné

Megáldották a szegények kenyerét. Kecskeméten, a népkonyhaként is működő Wojtyla Központban az új kenyér ünnepét hétfőn tartották meg. A meghitt ünnepséget a Kuna Vali és testvéreinek, azaz a Kuna Family zenei műsora emelte.

Sebestyén Hajnalka

A Wojtyla Központ külső kertje adott helyet a Szegények kenyere elnevezésű ünnepségnek. A kenyérszentelés előtt Oskolás János, a Wojtyla házi költője szavalta el ünnepi versét, majd Lévai Jánosné tanácsnok, önkormányzati képviselő idézte fel Szent István életét, a kenyérszaporítás legendáját, végül Fekete Szabolcs atya biblikus gondolatok mentén áldotta meg a kenyereket. 

A Wojtyla Központban Fekete Szabolcs atya biblikus gondolatok mentén áldotta meg a kenyereket
A Wojtyla Központban hétfőn ünnepelték meg az Új kenyeret
Fotó: Sebestyén Hajnalka

A felszeletelt új kenyeret Lévai Jánosné, Jánosi István önkormányzati képviselő, Sulyok Ferenc, a KEFAG vezérigazgatója kínálta kis kosarakból a szegényeknek. 

Megáldották a szegények kenyerét Kecskeméten

Fotók: Sebestyén Hajnalka

A Wojtyla Központ tablókiállítás tiszteleg a néprajzkutató előtt

Az ünnepség Bálint Sándor szegedi néprajzkutató életét bemutató tárlat megnyitójával folytatódott a Wojtyla Házban. Elhangzott: kevés embernek adatik meg, hogy már életében legendává legyen. Bálint Sándor (1904-1980), a hazai népi vallásosság, az alföldi népélet és Szeged város múltjának kutatója ilyen volt. Őszinte nagyrabecsülésük jeléül tablókiállítással tisztelegtek a Wojtyla Barátság Központ szegényei a „legszögedibb szögedi” emléke előtt. Életének sarokköveit dr. Serfőző Levente atya, a szegedi Gál Ferenc Egyetem tanszékvezető docense elevenítette fel. A tárlat megnyitón gordonkán játszott Kis Sebestyén.


 

 

