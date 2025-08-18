A kenyér nemcsak étel, hanem remény is – a felszentelt falatokat a szegényeknek kínálták

A Wojtyla Központ külső kertje adott helyet a Szegények kenyere elnevezésű ünnepségnek. A kenyérszentelés előtt Oskolás János, a Wojtyla házi költője szavalta el ünnepi versét, majd Lévai Jánosné tanácsnok, önkormányzati képviselő idézte fel Szent István életét, a kenyérszaporítás legendáját, végül Fekete Szabolcs atya biblikus gondolatok mentén áldotta meg a kenyereket.

A Wojtyla Központban hétfőn ünnepelték meg az Új kenyeret

Fotó: Sebestyén Hajnalka

A felszeletelt új kenyeret Lévai Jánosné, Jánosi István önkormányzati képviselő, Sulyok Ferenc, a KEFAG vezérigazgatója kínálta kis kosarakból a szegényeknek.