2 órája
A kenyér nemcsak étel, hanem remény is – a felszentelt falatokat a szegényeknek kínálták
Megáldották a szegények kenyerét. Kecskeméten, a népkonyhaként is működő Wojtyla Központban az új kenyér ünnepét hétfőn tartották meg. A meghitt ünnepséget a Kuna Vali és testvéreinek, azaz a Kuna Family zenei műsora emelte.
A Wojtyla Központ külső kertje adott helyet a Szegények kenyere elnevezésű ünnepségnek. A kenyérszentelés előtt Oskolás János, a Wojtyla házi költője szavalta el ünnepi versét, majd Lévai Jánosné tanácsnok, önkormányzati képviselő idézte fel Szent István életét, a kenyérszaporítás legendáját, végül Fekete Szabolcs atya biblikus gondolatok mentén áldotta meg a kenyereket.
A felszeletelt új kenyeret Lévai Jánosné, Jánosi István önkormányzati képviselő, Sulyok Ferenc, a KEFAG vezérigazgatója kínálta kis kosarakból a szegényeknek.
Megáldották a szegények kenyerét KecskemétenFotók: Sebestyén Hajnalka
A Wojtyla Központ tablókiállítás tiszteleg a néprajzkutató előtt
Az ünnepség Bálint Sándor szegedi néprajzkutató életét bemutató tárlat megnyitójával folytatódott a Wojtyla Házban. Elhangzott: kevés embernek adatik meg, hogy már életében legendává legyen. Bálint Sándor (1904-1980), a hazai népi vallásosság, az alföldi népélet és Szeged város múltjának kutatója ilyen volt. Őszinte nagyrabecsülésük jeléül tablókiállítással tisztelegtek a Wojtyla Barátság Központ szegényei a „legszögedibb szögedi” emléke előtt. Életének sarokköveit dr. Serfőző Levente atya, a szegedi Gál Ferenc Egyetem tanszékvezető docense elevenítette fel. A tárlat megnyitón gordonkán játszott Kis Sebestyén.