augusztus 12., kedd

Klára névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Wojtyla Központ

1 órája

Különleges felállású csapat főzött a kecskeméti szegényeknek – galériával

Címkék#főzés#Ács Imre#Wojtyla Barátság Központ#ebéd

Mester és tanítványai, azaz két öregdiák együtt főzött egykori tanárukkal a kecskeméti népkonyhán. A Wojtyla Központ sorsközössége ismét egy különleges ebédet fogyaszthatott el.

Sebestyén Hajnalka

Nem az első eset, hogy egykori szakácstanulóival ragadt fakanalat a népkonyha udvarán Ács Imre, a Kecskeméti SZC Széchenyi István Technikum ma már nyugdíjas tanára. A neves mesterpedagógus a napokban Jurászik Lászlóval és Nagy Róberttel főzött a kecskeméti rászorulóknak a Wojtyla Központban.

A Wojtyla Központban főztek
A Wojtyla Központban öregdiákok főztek a tanárukkal, Ács Imrével
Fotó: Beküldött fotó

Öregdiákok főztek tanárukkal a Wojtyla Központban

Ács Imre elmondta: ezúttal két olyan „öregdiák” vállalta, önként feláldozva szabadnapját a jótékony feladatra, akik területükön maguk is felelős vezetők. Ezért tisztában vannak a társadalmi felelősségvállalás szükségességével.

Jurászik László séf több évi kecskeméti és németországi éttermi vezetői tapasztalatszerzés után tért haza és most a kerekegyházi oktatási intézmények központi konyháját vezeti. Naponta 800, olykor 1000 fő étkezéséért felel. Nagy Róbert szállodaigazgató pedig a kecskeméti négycsillagos Granada Hotel vezetője már több mint egy évtizede. Ő szintén szakácsként kezdte sikeres szakmai karrierjét, amelybe korábban svájci munkavállalás is beletartozott.

Ma is tisztelettel vannak egykori mentoruk iránt

Ács tanár úr hozzátette: kimondottan jóleső emberi érzés a kölcsönös tisztelet tanítványaival és joggal nagyon is büszke rájuk. Ugyanis amikor egy-egy beszélgetés során megemlítette volt diákjainak a jótékonysági együtt főzés lehetőségét a szegényeknek, mindketten szívesen vállalták azt. A forróságban is örömteli nosztalgiázással, kiváló munkahangulatban telt el a közös főzés. Közben elkészült a Bácskai rizseshús, válogatott rizsből, savanyúsággal és desszerttel tálalva. Mindhárman részt vállaltak a főzésen túl az ebéd kiosztásában is, melyet a mintegy száz rászoruló jóízűen fogyasztott el.

Ács Imre végül úgy összegezte: mester és tanítványai találkozásának örömteli és egyben hasznos példája volt ez a közös főzés.

Mester és tanítványai főztek a Wojtylában

Fotók: Beküldött fotó

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu