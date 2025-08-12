Különleges felállású csapat főzött a kecskeméti szegényeknek – galériával

Nem az első eset, hogy egykori szakácstanulóival ragadt fakanalat a népkonyha udvarán Ács Imre, a Kecskeméti SZC Széchenyi István Technikum ma már nyugdíjas tanára. A neves mesterpedagógus a napokban Jurászik Lászlóval és Nagy Róberttel főzött a kecskeméti rászorulóknak a Wojtyla Központban.

A Wojtyla Központban öregdiákok főztek a tanárukkal, Ács Imrével

Fotó: Beküldött fotó

Öregdiákok főztek tanárukkal a Wojtyla Központban

Ács Imre elmondta: ezúttal két olyan „öregdiák” vállalta, önként feláldozva szabadnapját a jótékony feladatra, akik területükön maguk is felelős vezetők. Ezért tisztában vannak a társadalmi felelősségvállalás szükségességével.

Jurászik László séf több évi kecskeméti és németországi éttermi vezetői tapasztalatszerzés után tért haza és most a kerekegyházi oktatási intézmények központi konyháját vezeti. Naponta 800, olykor 1000 fő étkezéséért felel. Nagy Róbert szállodaigazgató pedig a kecskeméti négycsillagos Granada Hotel vezetője már több mint egy évtizede. Ő szintén szakácsként kezdte sikeres szakmai karrierjét, amelybe korábban svájci munkavállalás is beletartozott.

Ma is tisztelettel vannak egykori mentoruk iránt

Ács tanár úr hozzátette: kimondottan jóleső emberi érzés a kölcsönös tisztelet tanítványaival és joggal nagyon is büszke rájuk. Ugyanis amikor egy-egy beszélgetés során megemlítette volt diákjainak a jótékonysági együtt főzés lehetőségét a szegényeknek, mindketten szívesen vállalták azt. A forróságban is örömteli nosztalgiázással, kiváló munkahangulatban telt el a közös főzés. Közben elkészült a Bácskai rizseshús, válogatott rizsből, savanyúsággal és desszerttel tálalva. Mindhárman részt vállaltak a főzésen túl az ebéd kiosztásában is, melyet a mintegy száz rászoruló jóízűen fogyasztott el.

Ács Imre végül úgy összegezte: mester és tanítványai találkozásának örömteli és egyben hasznos példája volt ez a közös főzés.