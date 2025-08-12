1 órája
Különleges felállású csapat főzött a kecskeméti szegényeknek – galériával
Mester és tanítványai, azaz két öregdiák együtt főzött egykori tanárukkal a kecskeméti népkonyhán. A Wojtyla Központ sorsközössége ismét egy különleges ebédet fogyaszthatott el.
Nem az első eset, hogy egykori szakácstanulóival ragadt fakanalat a népkonyha udvarán Ács Imre, a Kecskeméti SZC Széchenyi István Technikum ma már nyugdíjas tanára. A neves mesterpedagógus a napokban Jurászik Lászlóval és Nagy Róberttel főzött a kecskeméti rászorulóknak a Wojtyla Központban.
Öregdiákok főztek tanárukkal a Wojtyla Központban
Ács Imre elmondta: ezúttal két olyan „öregdiák” vállalta, önként feláldozva szabadnapját a jótékony feladatra, akik területükön maguk is felelős vezetők. Ezért tisztában vannak a társadalmi felelősségvállalás szükségességével.
Jurászik László séf több évi kecskeméti és németországi éttermi vezetői tapasztalatszerzés után tért haza és most a kerekegyházi oktatási intézmények központi konyháját vezeti. Naponta 800, olykor 1000 fő étkezéséért felel. Nagy Róbert szállodaigazgató pedig a kecskeméti négycsillagos Granada Hotel vezetője már több mint egy évtizede. Ő szintén szakácsként kezdte sikeres szakmai karrierjét, amelybe korábban svájci munkavállalás is beletartozott.
Ma is tisztelettel vannak egykori mentoruk iránt
Ács tanár úr hozzátette: kimondottan jóleső emberi érzés a kölcsönös tisztelet tanítványaival és joggal nagyon is büszke rájuk. Ugyanis amikor egy-egy beszélgetés során megemlítette volt diákjainak a jótékonysági együtt főzés lehetőségét a szegényeknek, mindketten szívesen vállalták azt. A forróságban is örömteli nosztalgiázással, kiváló munkahangulatban telt el a közös főzés. Közben elkészült a Bácskai rizseshús, válogatott rizsből, savanyúsággal és desszerttel tálalva. Mindhárman részt vállaltak a főzésen túl az ebéd kiosztásában is, melyet a mintegy száz rászoruló jóízűen fogyasztott el.
Ács Imre végül úgy összegezte: mester és tanítványai találkozásának örömteli és egyben hasznos példája volt ez a közös főzés.
Mester és tanítványai főztek a WojtylábanFotók: Beküldött fotó
