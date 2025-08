Visszatér a népszerű sorozat, új, izgalmas szereplőkkel érkezik a Wednesday 2. évada a Netflixen

Szerdán látható a Wednesday 2. évadának premierje a Netflixen az elbűvölő és humoros Jenna Ortega főszerepében. A gótikus sorozat folytatását már nagyon sokan várták, ami az előzetese alapján egy újabb izgalmas évet fog bemutatni a Nevermore Akadémián, új igazgatóval és új tanárokkal. Mortisha édesanyja is megjelenik a káosz közepén, valamint Lady Gaga is bekapcsolódik a Wednesday kavalkádjába a hírek szerint.

A Wednesday szereplői között sok új karakterrel is találkozunk majd

Forrás: Netflix

A Wednesday első évadának rövid összefoglalása

A Wednesday első évada a Nevermore Akadémián játszódik, egy különcöknek fenntartott iskolában, ahová a lányt a szülei küldik. Az évad során a főszereplő szembesül a beilleszkedési nehézségekkel és egy gyilkos szörnyeteggel, miközben látnoki képességei segítségével nyomozni kezd a gyilkosságok után. Eközben új barátokat és ellenségeket is szerez az iskolában. Az évad végére Wednesday megoldja a rejtélyt, de a történetnek még nincs vége, a 2. évad pedig innen folytatja a szálakat.

FIGYELEM, SPOILER!

Wednesday újabb félelmetes titkok után kutat

Nem fog csalódást okozni a Wednesday 2. évad premiere. Élete során először tér vissza a főszereplő önként az iskolába, ahol „legnagyobb örömére” rajongói fogadják, mert a korábbi évadban nagy hőstetett hajtott végre az iskola megmentése érdekében. Az új tanév során azonban már nem lesz egyedül, hiszen Pugsley (a kisöccse) is vele tart kalandjaiban, emellett pedig megjelenik még egy olyan családtag, akit Wednesday is kedvelni fog, aki nem más, mint a nagymamája, Hester Frump. Olyan is visszatér a sorozatba, akinek a lány már kevésbé örül, a korábbi szerelmi szál karaktere, Tyler, aki ismét bonyolítani fogja a lány életét.