augusztus 17., vasárnap

Jácint névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Bács-Kiskun

1 órája

WC híján bokorba pisiltetik a gyerekeket, de járhat érte büntetés?

Címkék#szülő#játszótér#bírság#mosdó#WC

Egyre több szülő panaszkodik arra, hogy a játszótereken egyszerűen nincs mosdó. A WC hiánya miatt sokan kénytelenek a bokorban könnyíteni a gyerekükön, pedig ezért akár bírság is járhat.

Orosz Fanni Flóra

Játszótér és kisgyerek kéz a kézben jár, de a természet hívására sok helyen nincs kulturált megoldás. A közterületi vizelés viszont szabálysértésnek számít, és akár több tízezer forintos büntetés is lehet a következménye. De mi mást tehet a szülő, ha nincs a közelben WC?

nincs WC a játszótereken
A WC hiánya miatt sokan kénytelenek a bokorban könnyíteni a gyerekükön
Fotó: MW/Illusztráció

Nincs WC a játszótereken – marad a bokor?

A helyzet nem egyedi: Kecskeméten és Bács-Kiskun megyében is kevés a nyilvános illemhely. Bár egyes helyeken – például a Benkó Zoltán Szabadidőközpont megújult játszóterén – van tiszta és gondozott WC, a legtöbb játszótérnél erre nincs lehetőség. A szülők így gyakran a közeli bokrot választják, ám ez szabálysértésnek minősül.

Mennyi a büntetés a bokorba pisilésért?

Ha valakit rajtakapnak, a helyszíni bírság 5–50 ezer forint között lehet, sőt, közigazgatási eljárás esetén akár 150 ezer forintos bírság is kiszabható. A közterület-felügyelők, rendőrök, de még a térfigyelő kamerák is alapot adhatnak a büntetésre. A WC hiánya tehát nem mentesít a következmények alól.

Higiénia és közösségi élmény – miért fontos a WC?

A játszótéri vizelés nemcsak kellemetlen látvány, de egészségügyi kockázatot is rejt: a vizelet kellemetlen szaga és a fertőzésveszély rontja a közösségi élményt. A szülők és a gyerekek egyaránt kulturált megoldásra vágynak, azaz tiszta, elérhető WC-re minden játszótérnél.

Tipp kirándulóknak: így találhatunk WC-t útközben

Ha a családdal nemcsak játszótérre, hanem kirándulni indulunk az országban, érdemes előre tájékozódni. Online térképeken vagy mobilapplikációkon is megnézhetjük, van-e a közelben nyilvános WC. Így elkerülhetjük a kellemetlen helyzeteket, és biztosíthatjuk, hogy a gyerekek kulturált körülmények között intézhessék a dolgukat.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu