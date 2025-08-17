WC híján bokorba pisiltetik a gyerekeket, de járhat érte büntetés?

Játszótér és kisgyerek kéz a kézben jár, de a természet hívására sok helyen nincs kulturált megoldás. A közterületi vizelés viszont szabálysértésnek számít, és akár több tízezer forintos büntetés is lehet a következménye. De mi mást tehet a szülő, ha nincs a közelben WC?

A WC hiánya miatt sokan kénytelenek a bokorban könnyíteni a gyerekükön

Fotó: MW/Illusztráció

Nincs WC a játszótereken – marad a bokor?

A helyzet nem egyedi: Kecskeméten és Bács-Kiskun megyében is kevés a nyilvános illemhely. Bár egyes helyeken – például a Benkó Zoltán Szabadidőközpont megújult játszóterén – van tiszta és gondozott WC, a legtöbb játszótérnél erre nincs lehetőség. A szülők így gyakran a közeli bokrot választják, ám ez szabálysértésnek minősül.

Mennyi a büntetés a bokorba pisilésért?

Ha valakit rajtakapnak, a helyszíni bírság 5–50 ezer forint között lehet, sőt, közigazgatási eljárás esetén akár 150 ezer forintos bírság is kiszabható. A közterület-felügyelők, rendőrök, de még a térfigyelő kamerák is alapot adhatnak a büntetésre. A WC hiánya tehát nem mentesít a következmények alól.

Higiénia és közösségi élmény – miért fontos a WC?

A játszótéri vizelés nemcsak kellemetlen látvány, de egészségügyi kockázatot is rejt: a vizelet kellemetlen szaga és a fertőzésveszély rontja a közösségi élményt. A szülők és a gyerekek egyaránt kulturált megoldásra vágynak, azaz tiszta, elérhető WC-re minden játszótérnél.

Tipp kirándulóknak: így találhatunk WC-t útközben

Ha a családdal nemcsak játszótérre, hanem kirándulni indulunk az országban, érdemes előre tájékozódni. Online térképeken vagy mobilapplikációkon is megnézhetjük, van-e a közelben nyilvános WC. Így elkerülhetjük a kellemetlen helyzeteket, és biztosíthatjuk, hogy a gyerekek kulturált körülmények között intézhessék a dolgukat.