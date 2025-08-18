augusztus 18., hétfő

Ilona névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Közlekedés

1 órája

Ismét kiderült, mennyire pontosak a magyar vonatok – Íme a júliusi toplista

Címkék#MÁV#Hegyi Zsolt#menetrend#vonat#közlekedés

Mutatjuk a MÁV menetrendszerűségét a júliusi adatok alapján. A nyár közepén ismét sokan választották a vonatokat távolsági közlekedés céljából.

Mócza Milán

A hónap közepére ismét elkészültek a friss kimutatások arról, mennyire sikerült pontosan közlekedniük a hazai vonatoknak. Hegyi Zsolt, a MÁV vezérigazgatója a Facebook-oldalán hozta nyilvánosságra a júliusi adatokat.

vonatok az állomáson
Ismét kiderült, mennyire pontosak a magyar vonatok
Fotó: Shutterstock.com / Illusztráció

Országosan több mint 95 ezer járat közlekedett, és ezek közül több mint 76 600 érkezett meg kevesebb mint hatperces késéssel a végállomásra. Ez azt jelenti, hogy a vonatok több mint 80 százaléka pontos volt. A jó eredményekhez nagyban hozzájárultak a modern KISS motorvonatok, amelyek gyors utascserét tesznek lehetővé, így kevesebb a torlódás és a csúszás.

A TramTrain győzött

A dobogó legfelső fokára a Szeged–Hódmezővásárhely TramTrain került, amely 98,18 százalékos pontosságot ért el.

A Bács-Kiskun vármegyét érintő vonalak különösen jól szerepeltek.

Nem sokkal maradtak el az első helyezett mögött a Kőbánya-Kispest–Lajosmizse–Kecskemét vonal járatai, ahol a vonatok 96,07 százaléka menetrend szerint futott be. A Cegléd–Kecskemét–Szeged vonal szintén szép számokat produkált, közel 90 százalékos pontossággal.

A Balaton környékén a július eleji viharok próbára tették a vasúti közlekedést, és rontották a mutatókat. Országos szinten azonban így is sikerült felülmúlni a tavaly júliusi eredményeket. „A júliusi adatokat erősen befolyásolta a hónap eleji orkánerejű vihar, az összehangolt haváriaintézkedésekkel azonban sikerült érdemben mérsékelni a károkat” – hangsúlyozta Hegyi Zsolt.

A szegedi vonalon javítottak a vonatok

A vezérigazgató szerint a szegedi vonal teljesítménye külön kiemelkedő: a menetrendszerűség elérte a 88 százalékot, köszönhetően a Napfény IC-ket húzó erős mozdonyoknak és a gyors utascserét biztosító KISS motorvonatoknak. A balatoni vonalak ugyan gyengébben szerepeltek, de az IC-vonatok gyorsabb közlekedése valamelyest ellensúlyozta a viharkárok hatását.

Nyáron továbbra is slágernek számítottak az InterCity járatok, és a kerékpáros utasok száma is kiemelkedően magas maradt – ez is mutatja, hogy a magyarok egyre szívesebben fedezik fel a nyári tájat vonattal.

További részletes adatokért kattintson ide.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu