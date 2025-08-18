Ismét kiderült, mennyire pontosak a magyar vonatok – Íme a júliusi toplista

A hónap közepére ismét elkészültek a friss kimutatások arról, mennyire sikerült pontosan közlekedniük a hazai vonatoknak. Hegyi Zsolt, a MÁV vezérigazgatója a Facebook-oldalán hozta nyilvánosságra a júliusi adatokat.

Ismét kiderült, mennyire pontosak a magyar vonatok

Fotó: Shutterstock.com / Illusztráció

Országosan több mint 95 ezer járat közlekedett, és ezek közül több mint 76 600 érkezett meg kevesebb mint hatperces késéssel a végállomásra. Ez azt jelenti, hogy a vonatok több mint 80 százaléka pontos volt. A jó eredményekhez nagyban hozzájárultak a modern KISS motorvonatok, amelyek gyors utascserét tesznek lehetővé, így kevesebb a torlódás és a csúszás.

A TramTrain győzött

A dobogó legfelső fokára a Szeged–Hódmezővásárhely TramTrain került, amely 98,18 százalékos pontosságot ért el.

A Bács-Kiskun vármegyét érintő vonalak különösen jól szerepeltek.

Nem sokkal maradtak el az első helyezett mögött a Kőbánya-Kispest–Lajosmizse–Kecskemét vonal járatai, ahol a vonatok 96,07 százaléka menetrend szerint futott be. A Cegléd–Kecskemét–Szeged vonal szintén szép számokat produkált, közel 90 százalékos pontossággal.

A Balaton környékén a július eleji viharok próbára tették a vasúti közlekedést, és rontották a mutatókat. Országos szinten azonban így is sikerült felülmúlni a tavaly júliusi eredményeket. „A júliusi adatokat erősen befolyásolta a hónap eleji orkánerejű vihar, az összehangolt haváriaintézkedésekkel azonban sikerült érdemben mérsékelni a károkat” – hangsúlyozta Hegyi Zsolt.

A szegedi vonalon javítottak a vonatok

A vezérigazgató szerint a szegedi vonal teljesítménye külön kiemelkedő: a menetrendszerűség elérte a 88 százalékot, köszönhetően a Napfény IC-ket húzó erős mozdonyoknak és a gyors utascserét biztosító KISS motorvonatoknak. A balatoni vonalak ugyan gyengébben szerepeltek, de az IC-vonatok gyorsabb közlekedése valamelyest ellensúlyozta a viharkárok hatását.

Nyáron továbbra is slágernek számítottak az InterCity járatok, és a kerékpáros utasok száma is kiemelkedően magas maradt – ez is mutatja, hogy a magyarok egyre szívesebben fedezik fel a nyári tájat vonattal.

