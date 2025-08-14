Negyven éve áll őrt Kecskemét felett, de csak kevesen ismerik a titkait

Van egy építmény Kecskeméten, amelyet bárhonnan látni, és amely 40 éve csendben, de kitartóan szolgálja a várost: az Ipoly utcai víztorony. 65 méteres magasságával és 3000 köbméteres, azaz 3 millió literes tárolókapacitásával nemcsak műszaki szempontból figyelemre méltó, hanem a város egyik legismertebb jelképe is.

Negyven éve működik az Ipoly utcai víztorony Kecskeméten

Forrás: viztorony.hu

Egy pénteki döntés, amely kisebb árvízzel indult

A torony üzembe helyezése 1985 augusztusában történt, méghozzá egy váratlan pénteki napon. A Bácsvíz Zrt. korábbi vezérigazgató-helyettese, Szigeti Tibor – akkor még ivóvízhálózati üzemvezető – így emlékezett:

„Még élénken emlékszem arra, amikor 1985 augusztusában – akkor még ivóvízhálózati üzemvezetőként –, hirtelen döntést követően, egy pénteki napon, üzembe kellett helyezni a víztornyot. Kecskeméten, az addigi két nyomászónából, a torony üzembe helyezésének köszönhetően, egy nyomászóna lett. A víznyomás megemelése az Ipoly utcán, a 250 mm átmérőjű vezetéken, úgynevezett kagylótörést eredményezett, és víz öntötte el az Ipoly, valamint a környező utcákat, így a folyamatot meg kellett szakítani. A BÁCSVÍZ Zrt. munkatársai felkészültek az újabb üzempróbára, de a kezdeti időszak továbbra is kritikus volt, hisz a víztorony magasságából adódóan a megnövekedett nyomás a vízhálózaton sok csőtörést eredményezett. A helyreállításokat a kiskunfélegyházi, a kunszentmiklósi és a tiszakécskei csapatok is segítették.” – írja Facebook-oldalán a víztorony 40. születésnapját ünneplő Bácsvíz Zrt.

Piros-fehér színezés a víztornyon

Forrás: viztorony.hu

Piros-fehér óriások sorozata

Az Ipoly utcai torony nem egyedi darab: egy egész „víztoronycsalád” része. Az első ilyen, 3000 köbméteres piros-fehér csíkozású betonkelyhet Budapesten, Pestszentlőrincen építették 1983-ban. A sorozat terveit a MÉLYÉPTERV munkatársai készítették, Tóth László vezetésével.

Az új konstrukció óriási előnye az volt, hogy előregyártott vasbeton elemekből készült, így a hagyományos, 2000 köbméteres monolitbetonos tornyokhoz képest feleannyi idő alatt fel lehetett építeni. A német emeléstechnika és eszközök további 20 hasonló torony felépítésénél is használhatók voltak.