Negyven éve áll őrt Kecskemét felett, de csak kevesen ismerik a titkait
Mérnöki csoda és városképi jelkép, 3 millió liter vízzel, panorámával és legendákkal. Negyven éve működik az Ipoly utcai víztorony Kecskeméten.
Van egy építmény Kecskeméten, amelyet bárhonnan látni, és amely 40 éve csendben, de kitartóan szolgálja a várost: az Ipoly utcai víztorony. 65 méteres magasságával és 3000 köbméteres, azaz 3 millió literes tárolókapacitásával nemcsak műszaki szempontból figyelemre méltó, hanem a város egyik legismertebb jelképe is.
Egy pénteki döntés, amely kisebb árvízzel indult
A torony üzembe helyezése 1985 augusztusában történt, méghozzá egy váratlan pénteki napon. A Bácsvíz Zrt. korábbi vezérigazgató-helyettese, Szigeti Tibor – akkor még ivóvízhálózati üzemvezető – így emlékezett:
„Még élénken emlékszem arra, amikor 1985 augusztusában – akkor még ivóvízhálózati üzemvezetőként –, hirtelen döntést követően, egy pénteki napon, üzembe kellett helyezni a víztornyot. Kecskeméten, az addigi két nyomászónából, a torony üzembe helyezésének köszönhetően, egy nyomászóna lett. A víznyomás megemelése az Ipoly utcán, a 250 mm átmérőjű vezetéken, úgynevezett kagylótörést eredményezett, és víz öntötte el az Ipoly, valamint a környező utcákat, így a folyamatot meg kellett szakítani. A BÁCSVÍZ Zrt. munkatársai felkészültek az újabb üzempróbára, de a kezdeti időszak továbbra is kritikus volt, hisz a víztorony magasságából adódóan a megnövekedett nyomás a vízhálózaton sok csőtörést eredményezett. A helyreállításokat a kiskunfélegyházi, a kunszentmiklósi és a tiszakécskei csapatok is segítették.” – írja Facebook-oldalán a víztorony 40. születésnapját ünneplő Bácsvíz Zrt.
Piros-fehér óriások sorozata
Az Ipoly utcai torony nem egyedi darab: egy egész „víztoronycsalád” része. Az első ilyen, 3000 köbméteres piros-fehér csíkozású betonkelyhet Budapesten, Pestszentlőrincen építették 1983-ban. A sorozat terveit a MÉLYÉPTERV munkatársai készítették, Tóth László vezetésével.
Az új konstrukció óriási előnye az volt, hogy előregyártott vasbeton elemekből készült, így a hagyományos, 2000 köbméteres monolitbetonos tornyokhoz képest feleannyi idő alatt fel lehetett építeni. A német emeléstechnika és eszközök további 20 hasonló torony felépítésénél is használhatók voltak.
A piros-fehér színezés először a Ferihegy közelében épült toronynál jelent meg a légügyi előírások miatt, de később a csepeli, a szolnoki és a kecskeméti tornyoknál is megtartották.
Kecskemétnek új óriásra volt szüksége
Az 1952-ben épült, Kurucz körúti 40 méteres, 1200 köbméteres víztorony műszakilag elavulttá vált, és már nem tudta ellátni a városközpont új tízemeleteseit. 1979-ben a Városi Tanács területet biztosított az Ipoly utcai köztemető helyén, ahol 1982-ben elindult az építkezés.
Mérnöki bravúr, földrengés és villámcsapás
A Bácsvíz Zrt. bejegyzésében számos érdekességet megosztottak a víztoronyról. Például azt is, hogy a környék gyenge talaja miatt 22 méter mély résfalas alapozásra volt szükség. A torony törzsét csúszózsaluzatos technológiával, napi 2 méteres ütemben húzták fel. A 4000 tonnás víztartályt – 5 cm vastag kehelyszerkezettel és 40 cm-es bordákkal – a földön építették össze, vízpróbázták, majd hidraulikus emelőkkel húzták a helyére. A nyers vasbeton falak annyira jól sikerültek, hogy nem igényeltek további vízzáró réteget.
A tervezésnél külön szempont volt, hogy a torony akár 7-es erősségű földrengést is kibírjon. 1984-ben azonban nem a föld, hanem az ég próbálta ki: villám csapott a tetőszerkezetbe, és csak 1985 májusára sikerült kijavítani a károkat.
Belül is különleges
A torony három részből áll:
- a kehelyből (tárolótér),
- a toronytörzsből (tartószerkezet)
- és az alaptestből.
Két különálló tartálya – egy 1000 és egy 2000 köbméteres – lehetővé teszi, hogy tisztítás közben is működjön.
Belsejében 274 lépcsőfok vezet fel, de egy féltonnás lift is segíti a közlekedést. A víz DN600-as fővezetéken érkezik, több helyen dilatációs közdarabokkal, Ganz-Mávag szerelvényekkel.
Nem csak víztorony
A toronyra felszerelt antennákon keresztül rendőrségi, tűzoltósági és rádiós hálózatok is üzemelnek. A számítógépes vezérlés pedig folyamatosan optimalizálja a vízszintet, elkerülve a pangást és biztosítva a hatékony működést.
A Levi’s-torony legendája
A 90-es években egy hatalmas Levi’s felirat került a torony oldalára, amit kilométerekről is látni lehetett. A farmermárka reklámszerződése ugyan már rég lejárt, de a logó ott maradt, egyszerűen azért, mert lefestése olyan költséges lenne, hogy inkább békén hagyták. Így a torony a város egyik sajátos védjegyévé vált.
Negyven év szolgálat
Az Ipoly utcai víztorony 1985 óta üzembiztosan működik, a kecskeméti víztermelési üzem munkatársai rendszeresen tisztítják és fertőtlenítik. Nemcsak mérnöki teljesítmény, hanem városképformáló jelkép is. Egy olyan óriás, amely a kilátószintjéről páratlan panorámát kínál Kecskemétre és a környező tájra.