Jelkép

3 órája

Negyven éve áll őrt Kecskemét felett, de csak kevesen ismerik a titkait

#árvíz#földrengés#jelkép#víztorony

Mérnöki csoda és városképi jelkép, 3 millió liter vízzel, panorámával és legendákkal. Negyven éve működik az Ipoly utcai víztorony Kecskeméten.

Maksa Balázs

Van egy építmény Kecskeméten, amelyet bárhonnan látni, és amely 40 éve csendben, de kitartóan szolgálja a várost: az Ipoly utcai víztorony. 65 méteres magasságával és 3000 köbméteres, azaz 3 millió literes tárolókapacitásával nemcsak műszaki szempontból figyelemre méltó, hanem a város egyik legismertebb jelképe is.

víztorony Kecskeméten
Negyven éve működik az Ipoly utcai víztorony Kecskeméten
Forrás: viztorony.hu

Egy pénteki döntés, amely kisebb árvízzel indult

A torony üzembe helyezése 1985 augusztusában történt, méghozzá egy váratlan pénteki napon. A Bácsvíz Zrt. korábbi vezérigazgató-helyettese, Szigeti Tibor – akkor még ivóvízhálózati üzemvezető – így emlékezett:

„Még élénken emlékszem arra, amikor 1985 augusztusában – akkor még ivóvízhálózati üzemvezetőként –, hirtelen döntést követően, egy pénteki napon, üzembe kellett helyezni a víztornyot. Kecskeméten, az addigi két nyomászónából, a torony üzembe helyezésének köszönhetően, egy nyomászóna lett. A víznyomás megemelése az Ipoly utcán, a 250 mm átmérőjű vezetéken, úgynevezett kagylótörést eredményezett, és víz öntötte el az Ipoly, valamint a környező utcákat, így a folyamatot meg kellett szakítani. A BÁCSVÍZ Zrt. munkatársai felkészültek az újabb üzempróbára, de a kezdeti időszak továbbra is kritikus volt, hisz a víztorony magasságából adódóan a megnövekedett nyomás a vízhálózaton sok csőtörést eredményezett. A helyreállításokat a kiskunfélegyházi, a kunszentmiklósi és a tiszakécskei csapatok is segítették.” – írja Facebook-oldalán a víztorony 40. születésnapját ünneplő Bácsvíz Zrt.

Piros-fehér színezés a víztornyon
Forrás: viztorony.hu

Piros-fehér óriások sorozata

Az Ipoly utcai torony nem egyedi darab: egy egész „víztoronycsalád” része. Az első ilyen, 3000 köbméteres piros-fehér csíkozású betonkelyhet Budapesten, Pestszentlőrincen építették 1983-ban. A sorozat terveit a MÉLYÉPTERV munkatársai készítették, Tóth László vezetésével.

Az új konstrukció óriási előnye az volt, hogy előregyártott vasbeton elemekből készült, így a hagyományos, 2000 köbméteres monolitbetonos tornyokhoz képest feleannyi idő alatt fel lehetett építeni. A német emeléstechnika és eszközök további 20 hasonló torony felépítésénél is használhatók voltak.

A piros-fehér színezés először a Ferihegy közelében épült toronynál jelent meg a légügyi előírások miatt, de később a csepeli, a szolnoki és a kecskeméti tornyoknál is megtartották.

Kecskemétnek új óriásra volt szüksége

Az 1952-ben épült, Kurucz körúti 40 méteres, 1200 köbméteres víztorony műszakilag elavulttá vált, és már nem tudta ellátni a városközpont új tízemeleteseit. 1979-ben a Városi Tanács területet biztosított az Ipoly utcai köztemető helyén, ahol 1982-ben elindult az építkezés.

nem csak vítorony
A toronyra felszerelt antennákon keresztül több rádiós hálózat is üzemel
Forrás: viztorony.hu

Mérnöki bravúr, földrengés és villámcsapás

A Bácsvíz Zrt. bejegyzésében számos érdekességet megosztottak a víztoronyról. Például azt is, hogy a környék gyenge talaja miatt 22 méter mély résfalas alapozásra volt szükség. A torony törzsét csúszózsaluzatos technológiával, napi 2 méteres ütemben húzták fel. A 4000 tonnás víztartályt – 5 cm vastag kehelyszerkezettel és 40 cm-es bordákkal – a földön építették össze, vízpróbázták, majd hidraulikus emelőkkel húzták a helyére. A nyers vasbeton falak annyira jól sikerültek, hogy nem igényeltek további vízzáró réteget.

A tervezésnél külön szempont volt, hogy a torony akár 7-es erősségű földrengést is kibírjon. 1984-ben azonban nem a föld, hanem az ég próbálta ki: villám csapott a tetőszerkezetbe, és csak 1985 májusára sikerült kijavítani a károkat.

Belül is különleges

A torony három részből áll:

  • a kehelyből (tárolótér),
  • a toronytörzsből (tartószerkezet)
  • és az alaptestből.

Két különálló tartálya – egy 1000 és egy 2000 köbméteres – lehetővé teszi, hogy tisztítás közben is működjön.

Belsejében 274 lépcsőfok vezet fel, de egy féltonnás lift is segíti a közlekedést. A víz DN600-as fővezetéken érkezik, több helyen dilatációs közdarabokkal, Ganz-Mávag szerelvényekkel.

Nem csak víztorony

A toronyra felszerelt antennákon keresztül rendőrségi, tűzoltósági és rádiós hálózatok is üzemelnek. A számítógépes vezérlés pedig folyamatosan optimalizálja a vízszintet, elkerülve a pangást és biztosítva a hatékony működést.

Levi’s felirat a kecskeméti víztorony oldalán
A 90-es években egy hatalmas Levi’s felirat került a torony oldalára
Forrás: viztorony.hu

A Levi’s-torony legendája

A 90-es években egy hatalmas Levi’s felirat került a torony oldalára, amit kilométerekről is látni lehetett. A farmermárka reklámszerződése ugyan már rég lejárt, de a logó ott maradt, egyszerűen azért, mert lefestése olyan költséges lenne, hogy inkább békén hagyták. Így a torony a város egyik sajátos védjegyévé vált.

Negyven év szolgálat

Az Ipoly utcai víztorony 1985 óta üzembiztosan működik, a kecskeméti víztermelési üzem munkatársai rendszeresen tisztítják és fertőtlenítik. Nemcsak mérnöki teljesítmény, hanem városképformáló jelkép is. Egy olyan óriás, amely a kilátószintjéről páratlan panorámát kínál Kecskemétre és a környező tájra.

 

 

