Vízosztás

Ingyenes frissítővel várja az utasokat a MÁV a tikkasztó hőségben

Tombol a kánikula, emiatt harmadfokú hőségriasztást adtak ki Bács-Kiskunra is. A hőség miatt a MÁV egyes állomásain az utasoknak vizet biztosítanak.

Kovács Nóra

A tartós kánikula miatt csütörtöktől vasárnapig harmadfokú hőségriasztást rendelt el az országos tisztifőorvos. Ebben az időszakban a MÁV-csoport utasai számára vizet biztosít a forgalmasabb állomásain.

vizet oszt a MÁV, Kecskeméten is adnak palackozott vizet a kánikulában,
Vizet osztanak a MÁV több állomásán
Fotó: Bús Csaba / archív-felvétel

Mint írják, 10 és 17 óra között a budapesti főpályaudvarokon a peronoknál, és a nagyobb vidéki vasútállomásokon,  köztük Kecskeméten is, ezen kívül a megyeszékhelyek nagyobb forgalmú buszállomásain palackozott vizet osztanak az utasoknak, a készlet erejéig. A MÁV emellett kéri az utazókat, hogy kellő mennyiségű folyadékkal induljanak útnak.

Több állomáson is vizet osztanak

Budapesten a Déli, a Keleti és a Nyugati pályaudvaron a peronoknál, vidéken a debreceni, győri, miskolci, nyíregyházi, szegedi, pécsi, székesfehérvári, szolnoki állomáson az ügyfélszolgálaton, továbbá a békéscsabai, celldömölki, fonyódi, kecskeméti, nagykanizsai, siófoki, tapolcai és veszprémi állomáson pedig a pénztárban kaphatnak díjmentesen vizet a vonatokra várakozók.

A VOLÁN járatok utasainak –​ a készlet erejéig – Budapesten két helyen, ezenkívül a megyeszékhelyeken a nagyobb forgalmat lebonyolító autóbusz-állomásain osztunk ásványvizet: 

  • Balatonfüreden, 
  • Békéscsabán, 
  • Budapesten a kelenföldi, valamint a népligeti autóbusz-állomáson, 
  • Debrecenben, 
  • Egerben, 
  • Győrben, 
  • Kaposváron, 
  • Kecskeméten
  • Miskolcon, 
  • Nyíregyházán, 
  • Pécsen, 
  • Salgótarjánban, 
  • Szegeden, 
  • Székesfehérváron, 
  • Szekszárdon, 
  • Szolnokon, 
  • Szombathelyen, 
  • Tatabányán, 
  • Veszprémben 
  • Zalaegerszegen.

 

