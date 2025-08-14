Ingyenes frissítővel várja az utasokat a MÁV a tikkasztó hőségben

A tartós kánikula miatt csütörtöktől vasárnapig harmadfokú hőségriasztást rendelt el az országos tisztifőorvos. Ebben az időszakban a MÁV-csoport utasai számára vizet biztosít a forgalmasabb állomásain.

Vizet osztanak a MÁV több állomásán

Fotó: Bús Csaba / archív-felvétel

Mint írják, 10 és 17 óra között a budapesti főpályaudvarokon a peronoknál, és a nagyobb vidéki vasútállomásokon, köztük Kecskeméten is, ezen kívül a megyeszékhelyek nagyobb forgalmú buszállomásain palackozott vizet osztanak az utasoknak, a készlet erejéig. A MÁV emellett kéri az utazókat, hogy kellő mennyiségű folyadékkal induljanak útnak.

Több állomáson is vizet osztanak

Budapesten a Déli, a Keleti és a Nyugati pályaudvaron a peronoknál, vidéken a debreceni, győri, miskolci, nyíregyházi, szegedi, pécsi, székesfehérvári, szolnoki állomáson az ügyfélszolgálaton, továbbá a békéscsabai, celldömölki, fonyódi, kecskeméti, nagykanizsai, siófoki, tapolcai és veszprémi állomáson pedig a pénztárban kaphatnak díjmentesen vizet a vonatokra várakozók.

A VOLÁN járatok utasainak –​ a készlet erejéig – Budapesten két helyen, ezenkívül a megyeszékhelyeken a nagyobb forgalmat lebonyolító autóbusz-állomásain osztunk ásványvizet: