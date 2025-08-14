25 perce
Ingyenes frissítővel várja az utasokat a MÁV a tikkasztó hőségben
Tombol a kánikula, emiatt harmadfokú hőségriasztást adtak ki Bács-Kiskunra is. A hőség miatt a MÁV egyes állomásain az utasoknak vizet biztosítanak.
A tartós kánikula miatt csütörtöktől vasárnapig harmadfokú hőségriasztást rendelt el az országos tisztifőorvos. Ebben az időszakban a MÁV-csoport utasai számára vizet biztosít a forgalmasabb állomásain.
Mint írják, 10 és 17 óra között a budapesti főpályaudvarokon a peronoknál, és a nagyobb vidéki vasútállomásokon, köztük Kecskeméten is, ezen kívül a megyeszékhelyek nagyobb forgalmú buszállomásain palackozott vizet osztanak az utasoknak, a készlet erejéig. A MÁV emellett kéri az utazókat, hogy kellő mennyiségű folyadékkal induljanak útnak.
Több állomáson is vizet osztanak
Budapesten a Déli, a Keleti és a Nyugati pályaudvaron a peronoknál, vidéken a debreceni, győri, miskolci, nyíregyházi, szegedi, pécsi, székesfehérvári, szolnoki állomáson az ügyfélszolgálaton, továbbá a békéscsabai, celldömölki, fonyódi, kecskeméti, nagykanizsai, siófoki, tapolcai és veszprémi állomáson pedig a pénztárban kaphatnak díjmentesen vizet a vonatokra várakozók.
A VOLÁN járatok utasainak – a készlet erejéig – Budapesten két helyen, ezenkívül a megyeszékhelyeken a nagyobb forgalmat lebonyolító autóbusz-állomásain osztunk ásványvizet:
- Balatonfüreden,
- Békéscsabán,
- Budapesten a kelenföldi, valamint a népligeti autóbusz-állomáson,
- Debrecenben,
- Egerben,
- Győrben,
- Kaposváron,
- Kecskeméten,
- Miskolcon,
- Nyíregyházán,
- Pécsen,
- Salgótarjánban,
- Szegeden,
- Székesfehérváron,
- Szekszárdon,
- Szolnokon,
- Szombathelyen,
- Tatabányán,
- Veszprémben
- Zalaegerszegen.