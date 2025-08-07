augusztus 7., csütörtök

Ibolya névnap

Chikungunya

1 órája

Szerveket károsító vírust terjesztenek a szúnyogok, már több mint 200 ezren megbetegedtek miatta

Címkék#szúnyog#láz#vírus

Figyelmeztetnek a szakértők. A chikungunya-vírus gyors terjedése aggodalomra ad okot a turisták körében is, mivel a fertőzés súlyos ízületi fájdalmat és akár szervkárosodást is okozhat. A legfrissebb adatok szerint világszerte több 100 ezer megbetegedést regisztráltak, és 90 halálesetet is összefüggésbe hoztak a vírussal.

Várkonyi Rozália

Az elmúlt hónapban a WHO figyelmeztetést adott ki, sürgős intézkedéseket sürgetve a chikungunya-vírus terjedése miatt, amely világszerte drámai növekedést mutat. Kínában a hatóságok tízezer megbetegedésről számoltak be, ezek közül hétezret Kuangtung tartomány déli részén, Foshan városában regisztráltak. 2025 eleje óta több járvány is kitört az Indiai-óceán szigetein – például Réunion, Mayotte és Mauritius területén –, amelyek közkedvelt turisztikai célpontok. 

Szúnyogok terjesztik a veszélyes vírust
A vírus terjesztéséért felelős szúnyogok egyre szélesebb földrajzi területen jelennek meg
Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

Az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ adatai szerint eddig világszerte mintegy 250 ezer chikungunya-vírusos megbetegedést és 90 halálesetet regisztráltak 16 országban. A fertőzés már Dél-Európa egyes régióiban is megjelent. Bár a helyzet aggodalomra ad okot, a szakértők szerint jelenleg nem valószínű, hogy a chikungunya lesz a következő globális járvány – írja a Magyar Nemzet.

Terjed a chikungunya-vírus: a szakértők óvatosságra intenek

Will Irving virológusprofesszor szerint a világ korábban is szembesült hasonló, sőt akár nagyobb chikungunya-járványokkal is. Ugyanakkor a klímaváltozás hatására a vírus terjesztéséért felelős szúnyogok egyre szélesebb földrajzi területen jelennek meg – köztük Európa több pontján, például Franciaországban, Olaszországban és Spanyolországban is.

A chikungunya-vírus terjedése szúnyogcsípéssel történik, emberről emberre azonban nem adható át. A szakértők hangsúlyozzák: a megelőzés kulcsfontosságú, különösen azok számára, akik a mediterrán térség napsütötte üdülőhelyeire készülnek.

Paul Hunter, a Kelet-angliai Egyetem orvosprofesszora arra figyelmeztet, hogy az utazók viseljenek bő, hosszú ujjú öltözetet, amely eltakarja a karokat és a lábakat. „Ideális esetben világos színű legyen a ruha, így könnyebben észrevehetjük, ha szúnyog szállt ránk” – tette hozzá.

Paul Hunter külön kiemelte a várandós nőket, akiket arra intett, hogy a terhesség késői szakaszában lehetőség szerint kerüljék az érintett területekre történő utazást. A fertőzés ugyanis ilyenkor komoly kockázatot jelenthet a magzatra nézve.

Irving professzor arra is felhívta a figyelmet, hogy leginkább az immunhiányos betegek, a kisgyermekek, az idősek és a krónikus betegséggel élők vannak kitéve a súlyosabb következményeknek – írja a Magyar Nemzet a Daily Mail nyomán.

 

 

