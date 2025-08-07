Szerveket károsító vírust terjesztenek a szúnyogok, már több mint 200 ezren megbetegedtek miatta

Az elmúlt hónapban a WHO figyelmeztetést adott ki, sürgős intézkedéseket sürgetve a chikungunya-vírus terjedése miatt, amely világszerte drámai növekedést mutat. Kínában a hatóságok tízezer megbetegedésről számoltak be, ezek közül hétezret Kuangtung tartomány déli részén, Foshan városában regisztráltak. 2025 eleje óta több járvány is kitört az Indiai-óceán szigetein – például Réunion, Mayotte és Mauritius területén –, amelyek közkedvelt turisztikai célpontok.

A vírus terjesztéséért felelős szúnyogok egyre szélesebb földrajzi területen jelennek meg

Az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ adatai szerint eddig világszerte mintegy 250 ezer chikungunya-vírusos megbetegedést és 90 halálesetet regisztráltak 16 országban. A fertőzés már Dél-Európa egyes régióiban is megjelent. Bár a helyzet aggodalomra ad okot, a szakértők szerint jelenleg nem valószínű, hogy a chikungunya lesz a következő globális járvány – írja a Magyar Nemzet.

Terjed a chikungunya-vírus: a szakértők óvatosságra intenek

Will Irving virológusprofesszor szerint a világ korábban is szembesült hasonló, sőt akár nagyobb chikungunya-járványokkal is. Ugyanakkor a klímaváltozás hatására a vírus terjesztéséért felelős szúnyogok egyre szélesebb földrajzi területen jelennek meg – köztük Európa több pontján, például Franciaországban, Olaszországban és Spanyolországban is.

A chikungunya-vírus terjedése szúnyogcsípéssel történik, emberről emberre azonban nem adható át. A szakértők hangsúlyozzák: a megelőzés kulcsfontosságú, különösen azok számára, akik a mediterrán térség napsütötte üdülőhelyeire készülnek.

Paul Hunter, a Kelet-angliai Egyetem orvosprofesszora arra figyelmeztet, hogy az utazók viseljenek bő, hosszú ujjú öltözetet, amely eltakarja a karokat és a lábakat. „Ideális esetben világos színű legyen a ruha, így könnyebben észrevehetjük, ha szúnyog szállt ránk” – tette hozzá.

Paul Hunter külön kiemelte a várandós nőket, akiket arra intett, hogy a terhesség késői szakaszában lehetőség szerint kerüljék az érintett területekre történő utazást. A fertőzés ugyanis ilyenkor komoly kockázatot jelenthet a magzatra nézve.