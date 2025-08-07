augusztus 7., csütörtök

Ibolya névnap

1 órája

Békesség, mosoly és harmónia: ilyen volt a kecskeméti Virágos Nap – videóval

Címkék#baon videó#békesség#Virágos Nap#rózsahölgy#program

Békességről, harmóniáról és pozitív gondolkodásról folytattak beszélgetést a szakértők és a rózsahölgyek Kecskeméten. A Virágos Nap keretében mindenki találhatott magának olyan programot, ami lelki feltöltődést adott.

Brockmeyer Sophie Isabella

Csütörtökön rendezték meg a Virágos Napot a Hírös Kertészet és a Rózsahölgyek Társaságának közös szervezésében. A közönség kellemes napfény és csodálatos virágillatok közepette hallgathatta a hasznos és fontos kerekasztal beszélgetéseket. 

A Virágos Nap keretében mindenki találhatott magának olyan programot, ami lelki feltöltődést adott
Csütörtökön rendezték meg a Virágos Napot Kecskeméten
Fotó: Brockmeyer Sophie Isabella

Mosoly, zene és koktélok a Virágos Napon

A kecskeméti Virágos Nap a több évtizedes, városházán megrendezett Rózsakiállítások hangulatát szerette volna visszaadni, aminek megrendezésére ebben az évben nem volt lehetőség. 

Rigóné Kiss Éva köszöntötte a közönséget a Virágos Napon
A rendezvény kezdetén Rigóné Kiss Éva köszöntötte a jelenlévőket
Fotó: Brockmeyer Sophie Isabella

A rendezvény kezdetén Rigóné Kiss Éva, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Kecskeméti Csoportjának vezetője köszöntötte egy pár kedves szóval a közönséget, majd Piros Ildikó, Kossuth- és Jászai Mari-díjas színművésznő üzenetét is közvetítették a rózsahölgyeknek és a közönségnek. Közben pedig Beremendi-Schultz Henrik tárogatóművész adta meg az esemény hangulatának alapját.

Sok mosoly és zene színesítette a Virágos Napot
A program a harmónia és a békesség jegyében zajlott
Fotó: Brockmeyer Sophie Isabella

Az esemény fő motívuma és üzenete a békesség, harmónia fontossága önmagunkban. A programokat ennek megfelelően a harmónia jegyében tervezték meg, így a fő hozzávalók a mosoly, gyermekprogramok, zene, virágok, gasztronómia és koktélok nem maradhattak el. Délután pedig virágos hintóval indult egy kis lovaskocsikázás a városban, a programokat pedig egy meghitt koncerttel zárták. 

 

