augusztus 17., vasárnap

Jácint névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Tanácsok

1 órája

Heves vihar közeleg? Így óvhatja meg otthonát a károktól a szakértők szerint

Címkék#óvintézkedés#kár#időjárás#viharkár#vihar

Nyáron sokszor hosszú időre elutazunk, ilyenkor érdemes megnézni, hogy addig milyen lesz az időjárás. Vihar esetén bizonyos óvintézkedések elengedhetetlenek a balesetek elkerülése érdekében.

Brockmeyer Sophie Isabella

Mennyire véd meg a vihartól a villámhárító, és mit tehet az ellen, hogy a vihar károkat okozzon otthonában? A kérdéseinket a BoBó villany munkatársai válaszolták meg, amiből megtudhattuk, hogy hogyan védjük a házunkat az időjárás veszélyei ellen. 

Borzalmas károkat okozott áprilisban a vihar Soltvadkerten
A szakember szerint ezt kell tenni, a vihar előtt, hogy megvédjük az értékeinket. Képünk az áprilisi soltvadkerti ítéletidő után készült
Fotó: Pozsgai Ákos / Archív-felvétel

A heves viharok szinte mindig villámlással járnak

Legtöbben, ha nyaralni megyünk, több napra elutazunk. A hirtelen kialakuló heves viharok szinte mindig villámlással járnak, amelyekre nehéz felkészülni. 

A leggyorsabb és egyben legbiztonságosabb védelmi megoldás, ha indulás előtt kihúzzuk elektromos eszközeinket a konnektorból. De vannak olyan elektromos berendezések, amelyeket nem akarunk áramtalanítani, mint a hűtő, riasztó, kamerarendszer, Wi-Fi-router és a klíma, amely a legtöbb esetben konnektorból nem kihúzható, tehát fix bekötésű. Mit tehetünk ebben az esetben?

„Korszerűen kialakított, védelmi eszközökkel ellátott hálózat esetén (többlépcsős túlfeszültség levezető rendszer), minimalizálhatjuk annak az esélyét, hogy a közvetett villámcsapás okozta túlfeszültség miatt kár keletkezzen elektronikai eszközünkben, ellenben egy régi hálózat esetén sokkal hamarabb és nagyobb mértékű kár tud kialakulni. Emiatt mindenképp támogatjuk a villamos hálózat korszerűsítését” – hangsúlyozta a BoBó villany egyik villanyszerelője.

Ilyen problémákat okozhat a villámcsapás

A villámcsapás estén kétfajta kárt különböztetünk meg:

  • Közvetlen villámkár a villámcsapás helyszínén keletkezik. Ennek ismertető jelei: hanghatás, fényhatás és hőhatás, melynek következtében kettéhasad a fa, kigyullad, és ugyanez történhet egy tetőszerkezet esetében is. 
  • Közvetett villámkár, a villámcsapástól távolabb – akár 2 kilométeres sugarú körön belül – is keletkezhet, mely legtöbb esetben feszültség-növekedés formájában jelenik meg az elektromos hálózaton, melyet túlfeszültségnek nevezünk. 

A villámhárító valóban megvéd mindentől?

A villámhárító elsődleges feladata a villámok befogása és azok biztonságos elvezetése. Mivel csak a középületeken kötelező a villámhárító, így ezek közelében máshova sokkal kisebb eséllyel fog villám becsapni – magyarázta a villanyszerelő csapat.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu