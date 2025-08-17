Heves vihar közeleg? Így óvhatja meg otthonát a károktól a szakértők szerint

Mennyire véd meg a vihartól a villámhárító, és mit tehet az ellen, hogy a vihar károkat okozzon otthonában? A kérdéseinket a BoBó villany munkatársai válaszolták meg, amiből megtudhattuk, hogy hogyan védjük a házunkat az időjárás veszélyei ellen.

A szakember szerint ezt kell tenni, a vihar előtt, hogy megvédjük az értékeinket. Képünk az áprilisi soltvadkerti ítéletidő után készült

Fotó: Pozsgai Ákos / Archív-felvétel

A heves viharok szinte mindig villámlással járnak

Legtöbben, ha nyaralni megyünk, több napra elutazunk. A hirtelen kialakuló heves viharok szinte mindig villámlással járnak, amelyekre nehéz felkészülni.

A leggyorsabb és egyben legbiztonságosabb védelmi megoldás, ha indulás előtt kihúzzuk elektromos eszközeinket a konnektorból. De vannak olyan elektromos berendezések, amelyeket nem akarunk áramtalanítani, mint a hűtő, riasztó, kamerarendszer, Wi-Fi-router és a klíma, amely a legtöbb esetben konnektorból nem kihúzható, tehát fix bekötésű. Mit tehetünk ebben az esetben?

„Korszerűen kialakított, védelmi eszközökkel ellátott hálózat esetén (többlépcsős túlfeszültség levezető rendszer), minimalizálhatjuk annak az esélyét, hogy a közvetett villámcsapás okozta túlfeszültség miatt kár keletkezzen elektronikai eszközünkben, ellenben egy régi hálózat esetén sokkal hamarabb és nagyobb mértékű kár tud kialakulni. Emiatt mindenképp támogatjuk a villamos hálózat korszerűsítését” – hangsúlyozta a BoBó villany egyik villanyszerelője.

Ilyen problémákat okozhat a villámcsapás

A villámcsapás estén kétfajta kárt különböztetünk meg:

Közvetlen villámkár a villámcsapás helyszínén keletkezik. Ennek ismertető jelei: hanghatás, fényhatás és hőhatás, melynek következtében kettéhasad a fa, kigyullad, és ugyanez történhet egy tetőszerkezet esetében is.

a villámcsapás helyszínén keletkezik. Ennek ismertető jelei: hanghatás, fényhatás és hőhatás, melynek következtében kettéhasad a fa, kigyullad, és ugyanez történhet egy tetőszerkezet esetében is. Közvetett villámkár, a villámcsapástól távolabb – akár 2 kilométeres sugarú körön belül – is keletkezhet, mely legtöbb esetben feszültség-növekedés formájában jelenik meg az elektromos hálózaton, melyet túlfeszültségnek nevezünk.

A villámhárító valóban megvéd mindentől?

A villámhárító elsődleges feladata a villámok befogása és azok biztonságos elvezetése. Mivel csak a középületeken kötelező a villámhárító, így ezek közelében máshova sokkal kisebb eséllyel fog villám becsapni – magyarázta a villanyszerelő csapat.