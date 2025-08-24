Helyszínek és időpontok
Véradások Bács-Kiskunban augusztus 25. és augusztus 31. között
A következő napokban ezeken a helyeken adhat vért Bács-Kiskunban. Az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vöröskereszt továbbra is számít az egészséges lakosság segítségére.
Kérjük, mielőtt elindul vért adni, ellenőrizze a kiválasztott véradás helyszínét és időpontját a következő webcímek egyikén: www.ovsz.hu; www.voroskereszt.hu.
- Kalocsa, Kalocsa város, Közösségi ház (Hunyadi utca 82.) augusztus 25. 09:00 - 13:00
- Kecskemét, Kecskeméti Területi Vérellátó Intézeti (Koháry krt. 4.) augusztus 25. 09:00 - 18:00Kecskemét, Kecskeméti Területi Vérellátó Intézeti (Koháry krt. 4.) augusztus 26. 09:00 - 16:00
- Baja, Malom étterem Baja (Szegedi út 19.) augusztus 26. 10:00 - 14:00
- Kiskunfélegyháza, Kiskunfélegyháza Szakmaközi Műv. Ház (Szent János tér 3.) augusztus 26. 15:00 - 17:30
- Kecskemét, Kecskeméti Területi Vérellátó Intézeti (Koháry krt. 4.) augusztus 27. 07:00 - 14:00
- Szeremle, Szeremle, Művelődési Ház (Fő utca 34.) augusztus 27. 09:00 - 11:00
- Dunafalva, Dunafalva, Könyvtár (Kossuth Lajos utca 2.) augusztus 27. 12:00 - 14:00
- Kecel, Kecel Könyvtár (Szabadság tér 17.) augusztus 27. 12:00 - 18:00
- Baja, Bajai Transzfúziós Osztály intézeti (Rókus utca 10.) augusztus 28. 08:00 - 14:00
- Kecel, Kecel Könyvtár (Szabadság tér 17.) augusztus 28. 08:00 - 12:00
- Kecskemét, Kecskeméti Területi Vérellátó Intézeti (Koháry krt. 4.) augusztus 28. 09:00 - 18:00
- Baja, Bajai Transzfúziós Osztály intézeti (Rókus utca 10.) augusztus 29. 08:00 - 14:00
- Kecskemét, Kecskeméti Területi Vérellátó Intézeti (Koháry krt. 4.) augusztus 29. 08:00 - 13:00
- Jakabszállás, Jakabszállás Művelődési Ház (Petőfi S u 13) augusztus 29. 14:00 - 17:00
