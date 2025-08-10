Helyszínek és időpontok
Véradások Bács-Kiskunban augusztus 11. és 17. között
A következő napokban ezeken a helyeken adhat vért Bács-Kiskunban. Az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vöröskereszt továbbra is számít az egészséges lakosság segítségére.
Kérjük, mielőtt elindul vért adni, ellenőrizze a kiválasztott véradás helyszínét és időpontját a következő webcímek egyikén: www.ovsz.hu; www.voroskereszt.hu.
- Kunszentmiklós, Endrédy Művelődési Ház Kunszentmiklós (Endrédy utca 4.) augusztus 11. 09:00 - 13:00
- Kecskemét, Kecskeméti Területi Vérellátó Intézeti (Koháry krt. 4.) augusztus 11. 09:00 - 18:00
- Tass, Tass Faluház (SZENT ISTVÁN TÉR 3.) augusztus 11. 14:30 - 16:30
- Kecskemét, Kecskeméti Területi Vérellátó Intézeti (Koháry krt. 4.) augusztus 12. 09:00 - 16:00
- Kiskunmajsa, Kiskunmajsa Konecsni Kulturális Közp. (Hősök tere 6) augusztus 12. 10:00 - 16:00
- Kecskemét, Kecskeméti Területi Vérellátó Intézeti (Koháry krt. 4.) augusztus 13. 07:00 - 14:00
- Kiskunmajsa, Kiskunmajsa Konecsni Kulturális Közp. (Hősök tere 6) augusztus 13. 09:00 - 13:00
- Hajós, Hajós - Művelődési Ház (Kossuth Lajos utca 2.) augusztus 13. 09:00 - 12:00
- Kecskemét, Kecskeméti Területi Vérellátó Intézeti (Koháry krt. 4.) augusztus 14. 09:00 - 18:00
- Bácsbokod, Bácsbokod, Általános Iskola (Hősök tere 3.) augusztus 14. 10:00 - 14:00
- Baja, Bajai Transzfúziós Osztály intézeti (Rókus utca 10.) augusztus 15. 08:00 - 14:00
- Kecskemét, Kecskeméti Területi Vérellátó Intézeti (Koháry krt. 4.) augusztus 15. 08:00 - 13:00
- Kecskemét (Hetényegyháza), Kalmár Tanya Hetényegyháza (Belsőnyír 234.) augusztus 16. 09:00 - 12:00
