32 perce

Véradások Bács-Kiskunban augusztus 11. és 17. között

Címkék#Magyar Vöröskereszt#Országos Vérellátó Szolgálat#véradás

A következő napokban ezeken a helyeken adhat vért Bács-Kiskunban. Az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vöröskereszt továbbra is számít az egészséges lakosság segítségére.

Baon.hu

Kérjük, mielőtt elindul vért adni, ellenőrizze a kiválasztott véradás helyszínét és időpontját a következő webcímek egyikén: www.ovsz.hu; www.voroskereszt.hu.

Itt lehet várt adni a jövőhéten Bács-Kiskunban
A következő napokban itt adhat vért Bács-Kiskunban
Fotó: MW / Illusztráció
  • Kunszentmiklós, Endrédy Művelődési Ház Kunszentmiklós (Endrédy utca 4.) augusztus 11. 09:00 - 13:00
  • Kecskemét, Kecskeméti Területi Vérellátó Intézeti (Koháry krt. 4.) augusztus 11. 09:00 - 18:00
  • Tass, Tass Faluház (SZENT ISTVÁN TÉR 3.) augusztus 11. 14:30 - 16:30
  • Kecskemét, Kecskeméti Területi Vérellátó Intézeti (Koháry krt. 4.) augusztus 12. 09:00 - 16:00
  • Kiskunmajsa, Kiskunmajsa Konecsni Kulturális Közp. (Hősök tere 6) augusztus 12. 10:00 - 16:00
  • Kecskemét, Kecskeméti Területi Vérellátó Intézeti (Koháry krt. 4.) augusztus 13. 07:00 - 14:00
  • Kiskunmajsa, Kiskunmajsa Konecsni Kulturális Közp. (Hősök tere 6) augusztus 13. 09:00 - 13:00
  • Hajós, Hajós - Művelődési Ház (Kossuth Lajos utca 2.) augusztus 13. 09:00 - 12:00
  • Kecskemét, Kecskeméti Területi Vérellátó Intézeti (Koháry krt. 4.) augusztus 14. 09:00 - 18:00
  • Bácsbokod, Bácsbokod, Általános Iskola (Hősök tere 3.) augusztus 14. 10:00 - 14:00
  • Baja, Bajai Transzfúziós Osztály intézeti (Rókus utca 10.) augusztus 15. 08:00 - 14:00
  • Kecskemét, Kecskeméti Területi Vérellátó Intézeti (Koháry krt. 4.) augusztus 15. 08:00 - 13:00
  • Kecskemét (Hetényegyháza), Kalmár Tanya Hetényegyháza (Belsőnyír 234.) augusztus 16. 09:00 - 12:00

 

 

 

 

