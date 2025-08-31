Helyszínek és időpontok
Véradások Bács-Kiskunban szeptember 1. és 7. között
A következő napokban ezeken a helyeken adhat vért Bács-Kiskunban. Az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vöröskereszt továbbra is számít az egészséges lakosság segítségére.
Kérjük, mielőtt elindul vért adni, ellenőrizze a kiválasztott véradás helyszínét és időpontját a következő webcímek egyikén: www.ovsz.hu; www.voroskereszt.hu.
- Fajsz, Fajsz, Művelődési Központ (Ady Endre utca 3.) szeptember 1. 09:00 - 12:00
- Kecskemét, Kecskeméti Területi Vérellátó Intézeti (Koháry krt. 4.) szeptember 1. 09:00 - 18:00
- Kecskemét, Kecskeméti Területi Vérellátó Intézeti (Koháry krt. 4.) szeptember 2. 09:00 - 16:00
- Baja, Baja város (Szentháromság tér 3.) szeptember 2. 13:00 - 17:00
- Kecskemét, Kecskeméti Területi Vérellátó Intézeti (Koháry krt. 4.) szeptember 3. 07:00 - 14:00
- Kiskunhalas, Kiskunhalas Közösségek Háza (SÉTÁLÓ U 8.) szeptember 3. 08:30 - 13:30
- Kecskemét, Kecskeméti Területi Vérellátó Intézeti (Koháry krt. 4.) szeptember 4. 09:00 - 18:00
- Lakitelek, Lakitelek Művelődési Ház (Széchenyi krt. 48/a) szeptember 4. 09:00 - 12:00
- Baja, Bajai Transzfúziós Osztály intézeti (Rókus utca 10.) szeptember 5. 08:00 - 14:00
- Kecskemét, Kecskeméti Területi Vérellátó Intézeti (Koháry krt. 4.) szeptember 5. 08:00 - 13:00
- Kunadacs, Kunadacs Polgármesteri Hivatal (RÁKÓCZI U 2.) szeptember 5. 10:00 - 12:00
- Szalkszentmárton, Szalkszentmárton Művelődési Ház (Petőfi tér 15) szeptember 5. 14:00 - 17:00
