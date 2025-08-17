Helyszínek és időpontok
Véradások Bács-Kiskunban augusztus 18. és augusztus 24. között
A következő napokban ezeken a helyeken adhat vért Bács-Kiskunban. Az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vöröskereszt továbbra is számít az egészséges lakosság segítségére.
Kérjük, mielőtt elindul vért adni, ellenőrizze a kiválasztott véradás helyszínét és időpontját a következő webcímek egyikén: www.ovsz.hu; www.voroskereszt.hu.
- Kecskemét, Kecskeméti Területi Vérellátó Intézeti (Koháry krt. 4.) augusztus 18. 09:00 - 18:00
- Tiszaalpár (Alpár), Tiszaalpár Művelődési Ház (Dózsa György u 2) augusztus 18. 13:00 - 15:30
- Izsák, Izsák Művelődési Ház (Kossuth L. tér 6.) augusztus 19. 09:00 - 12:00
- Kecskemét, Kecskeméti Területi Vérellátó Intézeti (Koháry krt. 4.) augusztus 19. 09:00 - 16:00
- Kecskemét, Kecskeméti Területi Vérellátó Intézeti (Koháry krt. 4.) augusztus 21. 09:00 - 18:00
- Kecskemét, Kecskeméti Területi Vérellátó Intézeti (Koháry krt. 4.) augusztus 22. 08:00 - 13:00
- Foktő, Pirates Klubház Foktő (Dunapart 1.) augusztus 22. 14:00 - 17:00
