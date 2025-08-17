augusztus 17., vasárnap

Jácint névnap

Helyszínek és időpontok

3 órája

Véradások Bács-Kiskunban augusztus 18. és augusztus 24. között

A következő napokban ezeken a helyeken adhat vért Bács-Kiskunban. Az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vöröskereszt továbbra is számít az egészséges lakosság segítségére.

Kovács Nóra

Kérjük, mielőtt elindul vért adni, ellenőrizze a kiválasztott véradás helyszínét és időpontját a következő webcímek egyikén: www.ovsz.hu; www.voroskereszt.hu.

itt adhatsz vért, véradás Bács-Kiskunban,
A következő napokban ezeken a helyeken adhat vért Bács-Kiskun vármegyében
Fotó: Bús Csaba / archív-felvétel
  • Kecskemét, Kecskeméti Területi Vérellátó Intézeti (Koháry krt. 4.) augusztus 18. 09:00 - 18:00
  • Tiszaalpár (Alpár), Tiszaalpár Művelődési Ház (Dózsa György u 2) augusztus 18. 13:00 - 15:30
  • Izsák, Izsák Művelődési Ház (Kossuth L. tér 6.) augusztus 19. 09:00 - 12:00
  • Kecskemét, Kecskeméti Területi Vérellátó Intézeti (Koháry krt. 4.) augusztus 19. 09:00 - 16:00
  • Kecskemét, Kecskeméti Területi Vérellátó Intézeti (Koháry krt. 4.) augusztus 21. 09:00 - 18:00
  • Kecskemét, Kecskeméti Területi Vérellátó Intézeti (Koháry krt. 4.) augusztus 22. 08:00 - 13:00
  • Foktő, Pirates Klubház Foktő (Dunapart 1.) augusztus 22. 14:00 - 17:00

 

 

 

 

