Komoly veszélyben van hazánk egyik legritkább költőmadara, őrök vigyáznak a fiókákra

Az ugartyúk (Burhinus oedicnemus) hazánk egyik legritkább költőmadara, országos állománya mindössze 50–70 párra tehető. A védett madár populációjának kétharmada a Duna–Tisza közén él, legerősebb állománya pedig a Felső-Kiskunságban található. Mivel a földön fészkel, tojásai és fiókái rendkívül kiszolgáltatottak. Nemcsak a ragadozók, hanem a mezőgazdasági munkák – kaszálás, tárcsázás, kultivátorozás – is komoly veszélyt jelentenek rájuk – hívja fel a figyelmet a Kiskunsági Nemzeti Park.

Komoly veszélyben van hazánk egyik legritkább, védett madárfaja, az ugartyúk

Forrás: knp.hu

Elhúzódó költési időszak

Sok földön fészkelő énekesmadár már július végére kirepteti fiókáit, az ugartyúk azonban szeptember elejéig költhet. Ez azt jelenti, hogy augusztusban is találni nem röpképes fiókákat a szántókon és gyepeken. Emiatt a gazdálkodók és természetvédők együttműködése kulcsfontosságú a védett madár megóvásában.

Együttműködés a természet védelmében

A Kiskunsági Nemzeti Park és a Duna-Ipoly Nemzeti Park őrei közösen térképezik fel az ugartyúkok fészkelőhelyeit, és a fiókákat színes gyűrűvel látják el. A madarak jellegzetes hangjukról ismerhetők fel, amely főként estétől reggelig hallható. Az őszi vonulás előtt kisebb-nagyobb csapatokban gyülekeznek: tavaly például 84 egyedet figyeltek meg egyszerre a Felső-Kiskunságban.

Félmilliós értékű védett madár

Az ugartyúk fokozottan védett madár, természetvédelmi értéke példányonként 500 ezer forint. A faj jelenléte jelzi a kiskunsági gyepek és mezőgazdasági élőhelyek természeti értékét, védelme pedig közös felelősségünk.