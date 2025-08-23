2 órája
Komoly veszélyben van hazánk egyik legritkább költőmadara, őrök vigyáznak a fiókákra
Még tart az ugartyúkok költési szezonja a Kiskunságban. A védett madár ritkaságnak számít, és állományát számos veszély fenyegeti.
Az ugartyúk (Burhinus oedicnemus) hazánk egyik legritkább költőmadara, országos állománya mindössze 50–70 párra tehető. A védett madár populációjának kétharmada a Duna–Tisza közén él, legerősebb állománya pedig a Felső-Kiskunságban található. Mivel a földön fészkel, tojásai és fiókái rendkívül kiszolgáltatottak. Nemcsak a ragadozók, hanem a mezőgazdasági munkák – kaszálás, tárcsázás, kultivátorozás – is komoly veszélyt jelentenek rájuk – hívja fel a figyelmet a Kiskunsági Nemzeti Park.
Elhúzódó költési időszak
Sok földön fészkelő énekesmadár már július végére kirepteti fiókáit, az ugartyúk azonban szeptember elejéig költhet. Ez azt jelenti, hogy augusztusban is találni nem röpképes fiókákat a szántókon és gyepeken. Emiatt a gazdálkodók és természetvédők együttműködése kulcsfontosságú a védett madár megóvásában.
Együttműködés a természet védelmében
A Kiskunsági Nemzeti Park és a Duna-Ipoly Nemzeti Park őrei közösen térképezik fel az ugartyúkok fészkelőhelyeit, és a fiókákat színes gyűrűvel látják el. A madarak jellegzetes hangjukról ismerhetők fel, amely főként estétől reggelig hallható. Az őszi vonulás előtt kisebb-nagyobb csapatokban gyülekeznek: tavaly például 84 egyedet figyeltek meg egyszerre a Felső-Kiskunságban.
Félmilliós értékű védett madár
Az ugartyúk fokozottan védett madár, természetvédelmi értéke példányonként 500 ezer forint. A faj jelenléte jelzi a kiskunsági gyepek és mezőgazdasági élőhelyek természeti értékét, védelme pedig közös felelősségünk.
A halál torkából hozta vissza utasát a buszsofőr, életet mentett a kiskunhalasi állomás előtt
A rászoruló, tehetséges diákokat támogatják a Hírös Vacsora bevételéből – galériával