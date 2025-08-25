33 perce
Toto-slágerek csendültek fel a Hírös Hét Fesztiválon Kecskeméten – fotók, videó
A Hírös Hét Fesztivál ezúttal Toto legnagyobb slágereitől zengett a Hold The Line előadásában. Így telt a vasárnap esti koncert Kecskemét főterén.
A hét utolsó napján – bár másnap újra munkába kellett indulni – ismét sokan látogattak el Kecskemét központjába, hogy a Hírös Hét Fesztivált körbejárják és az esti fellépést meghallgassák. A vasárnap esti koncerten pedig nem más, mint a Hold The Line zenélt, felidézve a Toto együttes legnagyobb slágereit.
Híres dalok csendültek fel a vasárnap esti koncerten
A Hold The Line Toto Tribute Band kecskeméti együttes nem csupán Toto legismertebb számaiból, a banda teljes repertoárjából, lassabb és pörgősebb számokat is játszottak. Bár kétségtelenül az Africa a leghíresebb, olyan dalok is felcsendültek, mint az All Around, a Gypsy Train vagy a Holy War, a közönség nagy örömére, akik maguk is becsatlakoztak énekelve azokat a számokat, amelyeket ismertek. Érdekesség, hogy az együttes neve, a Hold The Line maga is egy Toto szám címe.
A Hold The Line kecskeméti koncertjeFotók: Mócza Milán
Hétfőn is folytatódnak a programok
Jó hír, hogy a Hírös Hét Fesztivál egy plusz nappal még készül a lakosságnak, hétfő este ugyanis a NEOTON sztárjai érkeznek élő nagykoncerttel. Ha munka után van ideje, használja ki, a rendezvény utolsó napja bizonyára tartogat néhány meglepetést.