augusztus 25., hétfő

LajosPatrícia névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Koncert

33 perce

Toto-slágerek csendültek fel a Hírös Hét Fesztiválon Kecskeméten – fotók, videó

Címkék#baon videó#koncert#Hírös Hét Fesztivál

A Hírös Hét Fesztivál ezúttal Toto legnagyobb slágereitől zengett a Hold The Line előadásában. Így telt a vasárnap esti koncert Kecskemét főterén.

Mócza Milán

A hét utolsó napján – bár másnap újra munkába kellett indulni – ismét sokan látogattak el Kecskemét központjába, hogy a Hírös Hét Fesztivált körbejárják és az esti fellépést meghallgassák. A vasárnap esti koncerten pedig nem más, mint a Hold The Line zenélt, felidézve a Toto együttes legnagyobb slágereit.

a vasárnap esti koncert Kecskeméten, a színpadon a Hold The Line
A vasárnap esti koncert Kecskeméten a Hold The Line lépett fel
Fotó: Mócza Milán

Híres dalok csendültek fel a vasárnap esti koncerten

A Hold The Line Toto Tribute Band kecskeméti együttes nem csupán Toto legismertebb számaiból, a banda teljes repertoárjából, lassabb és pörgősebb számokat is játszottak. Bár kétségtelenül az Africa a leghíresebb, olyan dalok is felcsendültek, mint az All Around, a Gypsy Train vagy a Holy War, a közönség nagy örömére, akik maguk is becsatlakoztak énekelve azokat a számokat, amelyeket ismertek. Érdekesség, hogy az együttes neve, a Hold The Line maga is egy Toto szám címe.

A Hold The Line kecskeméti koncertje

Fotók: Mócza Milán

Hétfőn is folytatódnak a programok

Jó hír, hogy a Hírös Hét Fesztivál  egy plusz nappal még készül a lakosságnak, hétfő este ugyanis a NEOTON sztárjai érkeznek élő nagykoncerttel. Ha munka után van ideje, használja ki, a rendezvény utolsó napja bizonyára tartogat néhány meglepetést.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu