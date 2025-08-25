Toto-slágerek csendültek fel a Hírös Hét Fesztiválon Kecskeméten – fotók, videó

A hét utolsó napján – bár másnap újra munkába kellett indulni – ismét sokan látogattak el Kecskemét központjába, hogy a Hírös Hét Fesztivált körbejárják és az esti fellépést meghallgassák. A vasárnap esti koncerten pedig nem más, mint a Hold The Line zenélt, felidézve a Toto együttes legnagyobb slágereit.

A vasárnap esti koncert Kecskeméten a Hold The Line lépett fel

Fotó: Mócza Milán

Híres dalok csendültek fel a vasárnap esti koncerten

A Hold The Line Toto Tribute Band kecskeméti együttes nem csupán Toto legismertebb számaiból, a banda teljes repertoárjából, lassabb és pörgősebb számokat is játszottak. Bár kétségtelenül az Africa a leghíresebb, olyan dalok is felcsendültek, mint az All Around, a Gypsy Train vagy a Holy War, a közönség nagy örömére, akik maguk is becsatlakoztak énekelve azokat a számokat, amelyeket ismertek. Érdekesség, hogy az együttes neve, a Hold The Line maga is egy Toto szám címe.