A vármegyei önkormányzat csapata újította meg a zarándokkaput

Augusztus végén Bács-Kiskun Vármegye Önkormányzatának elnöki kabinetirodája felújította a tassi zsilipnél lévő zarándokkaput és annak környezetét.

Sebestyén Hajnalka

Mayer Andrea irodavezető ötlete nyomán munkatársaival együtt két napon keresztül munkálkodtak a Magyar Zarándokút Bács-Kiskun vármegyei szakaszának első pihenőhelyén, Tass Község polgármesterének, Németh Gábornak támogatásával. A felújítást Vedelek Norbert elnök is kétkezi munkával segítette.

megújult a zarándokkapu
A vármegyei önkormányzat csapata újította meg a zarándokkaput
Fotó: Beküldött fotó

Mayer Andrea elmondta: a kezdeményezés célja, hogy a közeljövőben több vármegyei zarándokhely is felújítva várja az oda látogató lelki feltöltődésre vágyó turistákat.

 

 

