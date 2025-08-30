Mayer Andrea irodavezető ötlete nyomán munkatársaival együtt két napon keresztül munkálkodtak a Magyar Zarándokút Bács-Kiskun vármegyei szakaszának első pihenőhelyén, Tass Község polgármesterének, Németh Gábornak támogatásával. A felújítást Vedelek Norbert elnök is kétkezi munkával segítette.

A vármegyei önkormányzat csapata újította meg a zarándokkaput

Fotó: Beküldött fotó

Mayer Andrea elmondta: a kezdeményezés célja, hogy a közeljövőben több vármegyei zarándokhely is felújítva várja az oda látogató lelki feltöltődésre vágyó turistákat.