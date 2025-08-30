Munkálatok
2 órája
A vármegyei önkormányzat csapata újította meg a zarándokkaput
Augusztus végén Bács-Kiskun Vármegye Önkormányzatának elnöki kabinetirodája felújította a tassi zsilipnél lévő zarándokkaput és annak környezetét.
Mayer Andrea irodavezető ötlete nyomán munkatársaival együtt két napon keresztül munkálkodtak a Magyar Zarándokút Bács-Kiskun vármegyei szakaszának első pihenőhelyén, Tass Község polgármesterének, Németh Gábornak támogatásával. A felújítást Vedelek Norbert elnök is kétkezi munkával segítette.
Mayer Andrea elmondta: a kezdeményezés célja, hogy a közeljövőben több vármegyei zarándokhely is felújítva várja az oda látogató lelki feltöltődésre vágyó turistákat.
