Meghalt a kecskeméti közönségkedvenc, gyászba borult a színházi világ

Hosszú betegség után, 64 éves korában elhunyt Varga Zoltán Jászai Mari-díjas színművész, aki nemcsak a magyar színházi élet meghatározó alakja volt, hanem Kecskemét színpadán is számtalan felejthetetlen pillanatot szerzett a közönségnek.

Fotó: Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház

A hírt családja közölte, a gyászhoz pedig az ország számos teátruma csatlakozott. A Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház meghatott sorokkal búcsúzott tőle:

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy hosszú betegség után, életének 64. évében elhunyt Varga Zoltán Jászai Mari-díjas színművész. Korábban a kecskeméti társulatot is erősítette több évadon keresztül. Nézőink láthatták az 1x3 néha 4, a Terror, a Pókháló, a Kőszívű, valamint az Utazás a szempillám mögött című előadásokban. Emlékét örökké őrizzük.

Varga Zoltán az ország legjelentősebb társulatainak volt tagja

Varga Zoltán 1960. október 21-én született Mohácson, és már fiatalon a színház bűvkörébe került. A Színház- és Filmművészeti Főiskolán szerzett diplomát, majd pályája során az ország legjelentősebb társulatainak volt tagja – köztük a budapesti Katona József Színháznak, a tatabányai Jászai Mari Színháznak, a Miskolci Nemzeti Színháznak és a Kecskeméti Katona József Nemzeti Színháznak is.

A kecskeméti nézők nemcsak tehetségét, hanem különleges jelenlétét is nagyra becsülték. Szerepei között volt a keserédes humor, a feszült dráma és a lélektani mélység egyaránt. Akár komédiában, akár drámában lépett színpadra, játékával mindig teljesen magával ragadta a közönséget.

Országos hírnevét emlékezetes színpadi alakításai alapozták meg – Spiró György Csirkefej című darabjának Sráca és Egressy Zoltán Portugál-jának Sátán figurája máig legendás –, de a filmvásznon és a televízióban is maradandót alkotott. A Meteo Verőjeként vagy az Eszmélet című tévéfilmsorozat József Attilájaként is mély nyomot hagyott a nézők emlékezetében.

Számos díjjal ismerték el munkáját

Munkáját számos díjjal ismerték el – köztük a Jászai Mari-díjjal, a Színikritikusok díjával és több fesztiváldíjjal. Nemcsak színészként, hanem rendezőként és képzőművészként is maradandót alkotott.