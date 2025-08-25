augusztus 25., hétfő

LajosPatrícia névnap

Varázstáska tanszergyűjtés: a kecskemétiek idén is jelesre vizsgáztak összefogásból – fotók, videó

Címkék#baon videó#Szemereyné Pataki Klaudia#gyermek#tanszercsomag#Varázstáska

Kecskeméten már évekre visszanyúló hagyománya van annak, hogy a város lakossága, civil szervezetek és cégek összefognak annak érdekében, hogy megkönnyítsék a rászorulók iskolakezdését. Idén sem volt ez másképp, a Varázstáska jótékonysági tanszergyűjtő akció több száz gyermeknek okozott örömöt.

Vizi Zalán

Szeptemberrel új kihívások és lehetőségek veszik kezdetét. Erről beszélt a Varázstáska jótékonysági tanszergyűjtő akció hétfői záró eseményén Kecskemét polgármestere, Szemereyné Pataki Klaudia, aki a széleskörű összefogást példaértékűnek nevezte és boldogságát fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy az iskolakezdéssel járó nehézségeket terén a rászoruló családok terét kicsit enyhíteni tudták.

Varázstáska jótékonysági tanszergyűjtő akció kecskeméten
Idén is nagy sikerrel zárult a Varázstáska jótékonysági tanszergyűjtő akció
Fotó: Vizi Zalán

Több száz rászoruló gyermek kapott tanszercsomagot a Varázstáska akciónak köszönhetően

Az augusztus elején kezdődő tanszergyűjtés menete jól megszokott volt: a különböző partnereknél, bevásárlóközpontoknál elhelyezett Varázstáskába bárki bedobhatott egy füzetet, tollat, bármilyen írószert, esetleg pénzadományt, amelyeket rendszerezve az iskolák és a civil szervezetek segítségével az önkormányzat koordinálásával kiosztottak.   

A Varázstáska akció idén is nagy sikerrel zárult: 244 rászoruló gyermeket részesült tanszertámogatásban, közel 6 millió forint értékben. Emellett az önkormányzat a Városi Szociális Közalapítványon keresztül további 171 általános és középiskolás gyermek iskolakezdését segíti mintegy 2,8 millió forint értékben.

Az eseményen Szemereyné Pataki Klaudia polgármester hozzátette, a Varásztáska akciót és minden városi támogatást egybe véve idén közel 800 kecskeméti gyermek iskolakezdéséhez járul hozzá a város kisebb-nagyobb adományokkal.

Egyesületek és magánszemélyek is beálltak a támogatók közé

A Varázstáska tanszergyűjtő akciót idén ötödik alkalommal hirdették meg. Annak idején ez Engert Jakabné alpolgármester ötlete volt és a kezdeményezése – mint fogalmazott – mára már városi mozgalommá nőtte ki magát.

Varázstáska jótékonysági tanszergyűjtő akció Kecskeméten

Fotók: Vizi Zalán

A gyűjtéshez pénzadománnyal járult hozzá három magánszemély, továbbá Szemereyné dr. Pataki Klaudia polgármester, Engert Jakabné és Gaál József alpolgármesterek, Leviczky Cirill, Nemcsik Mátyás és Gál Zsombor önkormányzati képviselők. Ők közéleti szereplőként a kötelezően megemelt tiszteletdíjuk különbözetét ajánlották fel a Városi Szociális Közalapítványon keresztül.

Engert Jakabné hírportálunknak hangsúlyozta, 130 önkéntes segítette az akciót, illetve több száz, de lehet hogy több ezer kecskeméti polgár dobott be ajándékot a Varázstáskába. 

Az idei akcióban együttműködő szervezetek, partnerek voltak:

  • Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata
  • Nők a Nemzet Jövőjéért Egyesület
  • Városi Szociális Közalapítvány
  • Együtt a Kecskeméti Családokért Alapítvány
  • Egyedülálló Szülők Klubja Kecskemét
  • Kecskeméti Junior Sport Nonprofit Kft.
  • Kecskeméti Nyugdíjasszövetség
  • Hírös Fiatalok Egyesülete
  • Trendalelke Vállalkozónői Közösség

Gyűjtőpontok voltak:

  • Alföld Áruház
  • Malom Írószer
  • Firka Papír-Írószer – Kiss-Firka Kft.
  • Auchan Áruház
  • „Kis” Tesco Áruház
  • „Nagy” Tesco Áruház

A gyűjtőpontok egyben tanszert is adományoztak, hozzájárulva ezzel az akció sikeréhez.

Tanszerek adományozásával segítettek továbbá:

  • Malom Központ
  • Kecskeméti Nyugdíjasszövetség
  • Kecskeméti Sportiskola
  • Termostar Kft.
  • Kecskeméti Televízió Kft.
  • Hírös Sport Kft.
  • Hírös Agóra Kft.
  • Kecskeméti Közlekedési Központ Kft.
  • KIK-FOR Kft.
  • AIPA Kft.
  • Bácsvíz Zrt.
  • Hírös Fiatalok Egyesülete
  • valamint a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Magyary Zoltán Szakkolégiuma
  • Szintén tanszercsomagokat vásárolt két magánszemély és a kecskeméti közgyűlés FIDESZ–KDNP frakciójának 12 tagja.

 

